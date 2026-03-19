شاهد.. تأهل بايرن وأتلتيكو مدريد لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

كرر فريق بايرن ميونخ الألماني فوزه على ضيفه أتالانتا الإيطالي بنتيجة 4-1 في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026 ليضمن تأهله لربع نهائي البطولة القارية.

ويواجه بايرن العملاق الإسباني ريال مدريد في ربع نهائي المسابقة.

وسجل هاري كين الهدف الأول لبايرن من ركلة جزاء في الدقيقة 26 قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة 54.

وبصم لينارت كارل على الهدف الثالث في الدقيقة 56 قبل أن يكمل لويس دياز رباعية بايرن في الدقيقة 70.

بينما سجل لازار ساماردزيتش هدف أتالانتا الوحيد في الدقيقة 85.

تأهل أتلتيكو مدريد

تأهل فريق أتلتيكو مدريد لربع نهائي أبطال أوروبا رغم خسارته أمام مضيفه توتنهام هوتسبير 2-3.

وانتزع الفريق المدريدي بطاقة التأهل بفضل فوزه الكاسح ذهابا على نظيره اللندني 5-2.

أنهى توتنهام الشوط الأول متقدما بهدف سجله المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني في الدقيقة 30.

وأدرك أتلتيكو التعادل بعد مرور دقيقتين فقط من الشوط الثاني بهدف سجله جوليان ألفاريز.

وتقدم توتنهام مجددا بهدف سجله اللاعب الهولندي تشافي سيمونزبتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 52 قبل أن يتعادل أتلتيكو بهدف سجله دافيد هانكو بضربة رأس بعد ركلة ركنية نفذها جوليان ألفاريز في الدقيقة 75.

وسجل تشافي سيمونز الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 91 من ركلة جزاء، ليكتفي الفريق اللندني بفوز معنوي قبل توديع دوري الأبطال.

أما أتلتيكو مدريد فقد تأهل لمواجهة منافسه المحلي برشلونة الذي تأهل على حساب نيوكاسل يونايتد بالتعادل ذهابا 1-1 في إنجلترا ثم الفوز إيابا بنتيجة 7 – 2 في وقت سابق اليوم الأربعاء.