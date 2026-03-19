انجاز استثنائي لصلاح في دوري أبطال أوروبا

سجل النجم المصري إنجازا استثنائيا بعدما أصبح أول لاعب أفريقي يسجل 50 هدفا في دوري أبطال أوروبا ليقود فريقه ليفربول الإنجليزي لاكتساح ضيفه غلطة سراي التركي 4-0 أمس الأربعاء في إياب دور الستة عشر للبطولة القارية.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز غلطة سراي بهدف وحيد، وقلب ليفربول الطاولة ليضرب برباعية ويصعد إلى دور الثمانية بعد تفوقه بنتيجة 4-1 في مجموع اللقاءين.

وقدم صلاح أداء متباينا بين شوطي المباراة، حيث أضاع ضربة جزاء وفرصة محققة في الشوط الأول ثم توهج في الشوط الثاني ليسجل هدفا ويصنع هدفين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف سجله المجري دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 26 ثم أهدر صلاح ركلة جزاء في الثواني الأخيرة.

وفي الشوط الثاني تفوق ليفربول على نفسه وسجل ثلاثية من خلال الفرنسي هوغو إيكيتيكي والهولندي ريان غرافينبيرش وصلاح في الدقائق 52 و54 و62.