مدرب المغرب يكسر صمته بخصوص قرار الكاف تجريد السنغال من اللقب

أشاد المدرب الجديد للمنتخب المغربي لكرة القدم محمد وهبي الخميس بقرار الاتحاد الإفريقي (كاف) سحب لقب كأس الأمم الإفريقية من السنغال ومنحه للمغرب ووصفه بـ"المستحق"، لكنه أكد أن تركيزه على المستقبل.

وقال وهبي في مؤتمر صحافي بسلا للكشف عن لائحة اللاعبين المدعوين لمباراتين وديتين نهاية أذار/مارس "أود أن أهنئ جميع المغاربة والطاقم التقني واللاعبين والاتحاد بالخبر المفرح والمستحق، والذي أسعد الجميع".

وأضاف:"المهم بالنسبة لي هو التركيز على الحاضر والمستقبل، هدفي هو جعل أداء الفريق جيدا في كأس العالم".

تولى وهبي تدريب "أسود الأطلس" قبل أسبوعين خلفا لوليد الركراكي، بعد فشل المنتخب المغربي في إحراز لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 على أرضه في كانون الثاني/يناير الماضي بخسارة المباراة النهائية أمام السنغال 0-1.

لكن لجنة الاستئناف في كاف فاجأت الجميع وأعلنت مساء الثلاثاء اعتبار السنغال منسحبا من النهائي، و"اعتماد النتيجة بثلاثة أهداف دون رد" لصالح المغرب.

ويخوض الأخير، المصنف ثامنا عالميا وأول إفريقيا في ترتيب الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، منافسات المجموعة الثالثة في مونديال 2026 إلى جانب البرازيل واسكتلندا وهايتي.