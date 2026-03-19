رياضة جديدة تخطف اهتمام هالاند بعيدا عن كرة القدم

أعلن النجم النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، انضمامه كمستثمر في جولة عالمية جديدة للشطرنج.

وقال هالاند لموقع الاتحاد الدولي للشطرنج: "الشطرنج لعبة رائعة. إنها تنمي العقل، وهناك أوجه تشابه واضحة بينها وبين كرة القدم. يتعين عليك التفكير بسرعة، والثقة بحدسك، والتفكير في عدة خطوات مستقبلية. الاستراتيجية والتخطيط هما أساس كل شيء".

وأضاف في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "أستثمر في اتحاد الشطرنج النرويجي لأني أؤمن بأن جولة بطولة العالم للشطرنج الشامل الجديدة قادرة على جعل الشطرنج رياضة أكثر شعبية بين الجماهير حول العالم.".

وتابع: "لقد بذل الفريق القائم على اتحاد الشطرنج النرويجي جهودا جبارة في تطوير البطولة، وكان الانضمام إلى هذا المشروع فرصة لا يمكن تفويتها".

ويعد هالاند، الذي يعتبر مواطنه ماجنوس كارلسن هو نجم الشطرنج الأول، من بين عدد متزايد من محبي الشطرنج بين لاعبي كرة القدم البارزين، حيث يعرف عن محمد صلاح وترينت ألكسندر-أرنولد وإيبيريتشي إيزي ممارستهم لهذه اللعبة أيضا.

وتتضمن الجولة الجديدة أربع بطولات سنويا في مدن مختلفة، حيث سيتوج بطل عالمي في ثلاثة فروع للشطرنج: الكلاسيكي السريع، والسريع والخاطف، وتحظى الجولة بدعم الاتحاد الدولي للشطرنج.

وصرح أركادي دفوركوفيتش، رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج: "لطالما كان الشطرنج – مثل كرة القدم – لغة عالمية للاستراتيجية والإبداع".

أضاف دفوركوفيتش "انضمام رياضي عالمي مثل إرلينج هالاند إلى جولة بطولة العالم للشطرنج الشاملة يعد دليلا قويا على الاهتمام العالمي والأهمية الثقافية التي يحظى بها الشطرنج اليوم".

ومن المقرر إقامة بطولة تجريبية هذا الخريف، بينما سيبلغ الحد الأدنى لمجموع جوائز كل موسم 7ر2 مليون دولار.