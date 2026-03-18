اجتماع حاسم لـ"فيفا" بشأن مشاركة إيران في المونديال

حدد مسؤولو الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) موعدا اليوم الخميس لمناقشة المخاوف بشأن أزمة الشرق الأوسط، في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن مشاركة منتخب إيران في نهائيات كأس العالم الصيف المقبل.

وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران، ما يزيد الشكوك بشأن حضور المنتخب الإيراني في نهائيات المونديال.

ومن المفترض أن تلعب إيران مبارياتها الثلاث بدور المجموعات في الولايات المتحدة، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه لا يعتقد أنه سيكون مناسبا لهم أن يلعبوا من أجل حياتهم وسلامتهم.

وقال رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج يوم الثلاثاء، إن الاتحاد يتفاوض مع "فيفا" بشأن نقل مباريات المنتخب إلى المكسيك التي تشارك في تنظيم البطولة.

وقال تاج في منشور عبر حساب السفارة الإيرانية في المكسيك: "عندما صرح ترامب صراحة بأنه لا يستطيع ضمان أمن المنتخب الإيراني، فلن نسافر بالتأكيد إلى أمريكا".

وقالت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم إن بلادها لن تكون لديها مشكلة في استضافة مباريات إيران إذا وافق الاتحاد الدولي على ذلك، وفقا لما نقله موقع "وان فوتبول" (OneFootball).

وردت شينباوم بالإيجاب عندما سئلت عما إذا كانت سترحب باستضافة مباريات إيران مضيفة: "المكسيك تحتفظ بعلاقات دبلوماسية مع كل الدول في العالم، لذلك سننتظر ما سيقرره الاتحاد الدولي".

ولكن الاتحاد الدولي قال لاحقا في نفس اليوم عبر بيان بدا أنه يستبعد تلك الاحتمالية، إنه يتطلع لأن تتنافس جميع الفرق المشاركة وفقا للجدول المعلن في 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويضع هذا الموقف الإيرانيين أمام خيار الانسحاب من البطولة، كنتيجة محتملة.