إعلان تشكيلة منتخب السعودية لمواجهة مصر وصربيا استعدادا لكأس العالم

عاد القائد سلمان الفرج إلى تشكيلة منتخب السعودية بعد غياب دام لنحو ثلاث ⁠سنوات، إذ اُختير ⁠لاعب الوسط المخضرم ضمن تشكيلة مكونة من 50 لاعبا أعلنها المدرب هيرفي رينار اليوم الخميس لمواجهة مصر وصربيا وديا الشهر الجاري.

وقرر المدرب رينار ضم 25 ⁠لاعبا للتشكيلة الرئيسية التي تستعد للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، بالإضافة لاختيار 25 لاعبا آخر للتدرب تحت قيادة المدرب لويجي دي بياجو قبل تدريب المنتخب الأول.

وغاب لاعب وسط ⁠نيوم الفرج (36 عاما)، الذي شارك في كأس العالم عامي 2018 و2022، عن تشكيلة المنتخب منذ أكتوبر/تشرين الأول لعام 2023.

وكان رينار قد كشف سابقا أن خالد الغنام جناح الاتفاق سيكون ضمن اختياراته لمعسكر مارس/آذار، لكنه لم يفصح عن وجوده في أي تشكيلة، قبل أن ‌يضمه لتشكيلته الرئيسية، إلى جانب تركي العمار ومصعب الجوير ثنائي القادسية.

ويعول المدرب الفرنسي على أصحاب الخبرة مثل سالم الدوسري قائد الهلال وفراس البريكان لاعب الأهلي وصالح الشهري مهاجم الاتحاد في خط الهجوم إلى جانب سعود عبد الحميد مدافع لانس الفرنسي.

وفضّل رينار اختيار ثنائي الهلال متعب الحربي وعلي لاجامي ومدافع النصر نواف بوشل ضمن تشكيلة المنتخب الثاني، التي شهدت استدعاء عبد العزيز العليوة لاعب الخلود وراكان الغامدي لاعب النصر الواعد ⁠بالإضافة إلى مروان الصحفي جناح أنتويرب البلجيكي.

وتلعب السعودية ضد مصر ⁠يوم 27 مارس/آذار في جدة، قبل السفر لمواجهة صربيا بعدها بأربعة أيام.

ويقع المنتخب السعودي ضمن المجموعة الثامنة لكأس العالم المقامة في أمريكا الشمالية في الصيف المقبل، إلى جانب إسبانيا وأوروغواي والرأس الأخضر.

وجاءت تشكيلة المنتخب السعودي ⁠الأساسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي، محمد اليامي، أحمد الكسار.

المدافعون: زكريا هوساوي، متعب المفرج، حسن كادش، حسان تمبكتي، عبد ⁠الإله العمري، ريان حامد، سعود عبد الحميد، علي مجرشي.

لاعبو ⁠الوسط: أيمن يحيى، سلمان الفرج، عبد الله الخيبري، محمد كنو، محمد الهوساوي، مصعب الجوير، زياد الجهني، سلطان مندش، تركي العمار، سالم الدوسري، خالد الغنام.

المهاجمون: صالح الشهري، عبد الله الحمدان، فراس البريكان.

وجاءت تشكيلة المنتخب السعودي الثاني كما ‌يلي:

حراسة المرمى: عبد الرحمن الصانبي، محمد العبسي، راكان النجار.

المدافعون: متعب الحربي، أحمد شراحيلي، خليفة الدوسري، علي لاجامي، محمد سليمان، محمد محرزي، نواف بوشل، إسلام هوساوي.

لاعبو الوسط: ماجد كنبة، ‌عيد ‌المولد، نايف مسعود، علي الأسمري، محمد المجحد، محمد أبو الشامات، صبري دهل، مروان الصحفي، همام الهمامي، راكان الغامدي، علاء حجي، عبد العزيز العليوة.

المهاجمون: ثامر الخيبري، فهد الزبيدي.