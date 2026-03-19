بالفيديو.. لوحة إعلانات تتسبب بإصابة صادمة للاعب غلطة سراي

خضع الهولندي نوا لانغ لاعب غلطة سراي التركي لعملية جراحية بعد الإصابة المروعة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

وتوقفت مغامرة غلطة سراي في النسخة الحالية من أمجد البطولات الأوروبية عند حدود الدور ثمن النهائي، بعد خسارتها 0-4 أمام ليفربول في مباراة الإياب التي جرت على ملعب أنفيلد.

لوحة إعلانات تتسبب في إصابة نوا لانغ

وسقط لانغ على أرض الملعب في الدقيقة 77 بعد تنافس على الكرة مع كورتيس جونز ظهير ليفربول على حدود الخط الموازي للمرمى، لكن قدم الأول انزلقت ليصطدم بلوحة الإعلانات.

ومن سوء حظ لانغ فقد تعرض لجرح خطير في إبهامه الأيمن شُخّص على أنه "جرح قطعي عميق" وفق ما أكده بيان رسمي صدر عن غلطة سراي.

وشارك اللاعب صورة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" ظهر فيها على سرير بمستشفى ويحيط به اثنان من الممرضين.

وعلق نوا على الصورة بالقول: "الأمور تحدث".

وأكدت صحيفة "حريت" (hurriyet) التركية أن العملية الجراحية التي خضع لها نوا لانغ البالغ من العمر 26 عاما تكللت بالنجاح.

وقال اللاعب الهولندي بعد العملية الجراحية: "في الحياة تحدث أشياء سيئة أحيانا. كانت عمليتي ناجحة، شكرا للجميع".

وتعاقد غلطة سراي مع لانغ في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي 2025-2026 قادما من نابولي.

وشارك لانغ مع متصدر الدوري التركي في 11 مباراة بجميع البطولات ساهم خلالها في 4 أهداف (سجل اثنين وصنع مثلهما)، وخاض 726 دقيقة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

وودع غلطة سراي دوري الأبطال بعد خسارتها الثقيلة إيابا، علما بأنه فاز في الذهاب على أرضية ملعب رامس بارك بهدف وحيد.