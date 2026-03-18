منح المغرب لقب أمم أفريقيا بعد سحبه من السنغال يثير انقساما بالمنصات

في سابقة غير معهودة بتاريخ كرة القدم الأفريقية، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سحب لقب كأس أمم أفريقيا من منتخب السنغال ومنحه رسميا للمنتخب المغربي، بعد قرار لجنة الاستئناف باعتماد نتيجة المباراة النهائية لصالح المغرب بثلاثة أهداف دون مقابل، في قضية أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط الرياضية والجماهيرية.

وجاء في حلقة (18|3|2026) من برنامج "شبكات" أن هذه الواقعة تعد الأولى من نوعها، إذ لم يحدث قط في تاريخ منافسات الكاف أن تم سحب لقب بطولة من منتخب تُوّج به رسميا، وأشارت الحلقة إلى أن القرار استند إلى طعن تقدمت به الجامعة المغربية قبل نحو شهرين، مستندة إلى مشاهد انسحاب وتوقف المباراة واحتجاج لاعبي السنغال على قرارات الحكم.

واعتمدت لجنة الاستئناف في قرارها على نصوص قانونية واضحة، إذ تنص المادة 82 على أنه "إذا انسحب فريق من المنافسة لأي سبب كان، من دون إذن الحكم، يعتبر خاسرا"، وتقضي المادة 84 بأن الفريق المخالف يعتبر خاسرا بثلاثية نظيفة مع إمكانية فرض عقوبات إضافية. واعتبر سلوك المنتخب السنغالي خلال النهائي مخالفا لهاتين المادتين.

ورغم تثبيت أحقية المغرب باللقب، أشارت الحلقة إلى أن "الكاف" فرض أيضا عقوبات على الجانب المغربي، شملت إيقاف اللاعب إسماعيل صيباري لمباراتين، إضافة إلى غرامات مالية بلغت 160 ألف دولار، على خلفية احتجاجات متعلقة بتقنية الفيديو وحادثة استخدام الليزر.

من جهته، عبر نجم المنتخب السنغالي ساديو ماني عن استيائه الشديد، قائلا "أنا مستاء، وما حصل تجاوز كل الحدود، لكن القرارات أصبحت تتخذ خارج الملعب وتتحكم في مصير البطولات".

وعكست تعليقات المتابعين على مواقع التواصل حالة انقسام حاد كما رصدتها حلقة برنامج شبكات، إذ كتب بديع عبر فيسبوك:

ليس أخطر من أن تخسر نهائيا في الملعب إلا أن تكتشف بعد شهرين أن النهائي نفسه لم يكن نهائيا.. نحن أمام ارتباك مزمن في إدارة كرة أفريقيا

في المقابل، عبر رفيق عن فرحته قائلا:

أخيرا تحقق المثل المغربي: لي ما جابهاش القدم كيجيبها القلم.. مبروك مغربنا

أما أسامة، فكتب على منصة إنستغرام:

السنغال رفعت اللقب في الملعب والتاريخ سيذكر ذلك، وهذا التحريف لا مثيل له

بدورها، علقت حنان بقولها:

مبروك علينا الكأس.. احنا أبطال القارة، الحمد لله عشت وشفت هالحلم تحقق.

وتعد محكمة التحكيم الرياضي، المعروفة بـ"تاس"، أعلى هيئة رياضية رقابية، وقد سبق أن ألغت قرارات للكاف، وهو ما يفتح الباب أمام احتمال تعليق تنفيذ القرار إلى حين البت النهائي في القضية، رغم أن الجماهير المغربية بدأت بالفعل الاحتفال بالتتويج، غير منتظرة ما ستؤول إليه الإجراءات القانونية.