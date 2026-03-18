"تجاوز أزمة تهريب العملة".. مدرب المولودية السابق يبدأ مهمة تدريب الاتحاد الليبي

أعلن نادي الاتحاد الليبي تعاقده مع المدرب الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، الذي وصل اليوم الأربعاء إلى العاصمة طرابلس رفقة طاقمه الفني، تمهيدا لتولي مهامه على رأس الجهاز الفني للفريق.

ونشر النادي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لوصول موكوينا، ولقائه بأعضاء الطاقم الإداري، في أجواء ترحيبية عكست دعم الإدارة لهذه الخطوة.

وفي أول تصريح له، أكد المدرب الجنوب أفريقي أن طموحه مع الفريق كبير، مشيرا إلى أنه جاء من أجل إعادة النادي إلى مكانته الطبيعية والعودة إلى منصات التتويج، والعمل بكل قوة لإسعاد الجماهير التي تستحق الأفضل دائما.

كما شدد على أن دعم الأنصار سيكون عاملا حاسما في تحقيق النجاحات، ليبقى الاتحاد زعيم وعميد الأندية الليبية.

ومن المنتظر أن يباشر موكوينا عمله خلال الأيام القليلة المقبلة، عبر الإشراف على التدريبات ووضع خطته الفنية استعدادا للاستحقاقات القادمة.

حكم بالحبس يلاحق موكوينا

وتأتي هذه التطورات بعد أقل من 48 ساعة من صدور حكم قضائي عن محكمة الدار البيضاء في الجزائر، يقضي بحبس موكوينا لمدة شهرين "غير نافذين"، مع مصادرة مبلغ 14 ألفا و200 يورو، على خلفية قضية تتعلق بمخالفة تشريعات الصرف والتهريب غير القانوني للعملة الصعبة، إضافة إلى تغريمه خمسة ملايين سنتيمات (نحو 370 دولارًا).

ورغم الحكم الصادر، تم إطلاق سراح المدرب عقب استيفاء الإجراءات القانونية، ما سمح له بالسفر إلى ليبيا والالتحاق بفريقه الجديد.

وكان نادي مولودية الجزائر قد أعلن في وقت سابق رحيل موكوينا، موضحا أن القرار جاء بناء على رغبة المدرب في تفعيل بند فسخ العقد، الذي يلزمه بدفع راتبين للنادي، وذلك عقب اجتماع بين الطرفين تم خلاله الاتفاق على إنهاء العلاقة التعاقدية.