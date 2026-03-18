لموشي يكشف عن قائمة تونس: وجوه جديدة واستبعاد أسماء بارزة
Published On 18/3/2026
أعلن المدرب صبري لموشي مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم اليوم الأربعاء قائمة تضم 30 لاعبا للمشاركة في المعسكر المقبل في مدينة تورونتو بكندا من 23 إلى 31 مارس / آذار الجاري ، والذي يتضمن مباراتين وديتين أمام هايتي وكندا في إطار الاستعداد لكأس العالم.
وشهدت القائمة الأولى للموشي، الذي تولى تدريب تونس في يناير /كانون الثاني الماضي خلفا لسامي الطرابلسي، دعوة وجوه جديدة مثل راني خضيرة من أونيون برلين الألماني وخليل العياري من باريس سان جيرمان ولؤي بن فرحات لاعب كارلسروه الألماني، إضافة إلى آدم عروس والمهاجم عمر بن علي.
- وفي المقابل غاب عن تشكيلة لموشي أسماء بارزة بينها نعيم السليتي وفرجاني ساسي وسيف الدين الجزيري ومنتصر الطالبي.
وفيما يلي قائمة المنتخب التونسي:
- حراسة المرمى: أيمن دحمان وصبري بن حسن وعبد المهيب الشماخ ونور الدين الفرحاتي.
- مدافعون: يان فاليري ومعتز النفاثي وغيث الزعلوني وعمر الرقيق وآدم عروس وعلاء غرام ورائد الشيخاوي ومحمد أمين بن حميدة ومرتضى بن وناس وعلي العابدي.
- لاعبو الوسط: إلياس السخيري وحنبعل المجبري وأنيس بن سليمان وراني خضيرة وإسماعيل الغربي ومحمد بلحاج محمود.
- مهاجمون: إلياس سعد وسيباستيان تونكتي وريان اللومي وفراس شواط ولؤي بن فرحات وسيف الله اللطيف وعمر بن علي وخليل العياري وحازم المستوري وأنيس السعيدي.
المصدر: رويترز