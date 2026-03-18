لموشي يكشف عن قائمة تونس: وجوه جديدة واستبعاد أسماء بارزة

أعلن المدرب صبري لموشي مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم اليوم الأربعاء قائمة تضم 30 لاعبا للمشاركة في المعسكر المقبل في مدينة تورونتو بكندا من 23 إلى 31 مارس / آذار الجاري ، والذي يتضمن مباراتين وديتين أمام هايتي وكندا في إطار الاستعداد لكأس العالم.

وشهدت القائمة الأولى للموشي، الذي تولى تدريب تونس في يناير /كانون الثاني الماضي خلفا لسامي الطرابلسي، دعوة وجوه جديدة مثل راني خضيرة من أونيون برلين الألماني وخليل العياري من باريس سان جيرمان ولؤي بن فرحات لاعب كارلسروه الألماني، إضافة إلى آدم عروس والمهاجم عمر بن علي.