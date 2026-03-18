لجنة الانضباط الإسبانية توقف المغربي عبقار مباراتين

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني لكرة القدم -اليوم الأربعاء- إيقاف مدافع خيتافي عبد الكبير أبقار مباراتين، بعد طرده بسبب تصرف خارج ضد النرويجي ألكسندر سورلوث مهاجم أتلتيكو مدريد.

وفرضت لجنة الانضباط العقوبة بحق المدافع المغربي بسبب "سلوك يتنافى مع النظام الرياضي الجيد، مع غرامة إضافية وفقا للمادة 52 من قانون الانضباط"، ويغيب اللاعب عن مباراتي خيتافي في الدوري الإسباني أمام إسبانيول وأتلتيك بلباو.

رفض الادعاءات

ورفض لجنة الانضباط الادعاءات التي قدمها نادي خيتافي، والذي اعتبر أن هناك "خطأ ماديا واضحا" من جانب حكم المباراة أورتيز أرياس، بحجة أن لاعبه اكتفى بسحب سروال اللاعب الخصم فقط.

ورأت اللجنة أن "تحليل الصور يظهر توافقها مع الرواية الواقعية المسجلة في تقرير الحكم، دون وجود أي تناقض واضح وجلي ولا لبس فيه يسمح بتفنيد محتواه"، واصفة النسخة التي قدمها نادي خيتافي بأنها "غير متماسكة".