لامين جمال يطيح برقم مبابي في ليلة اكتساح برشلونة لنيوكاسل

دخل النجم الإسباني الشاب لامين جمال تاريخ دوري أبطال أوروبا من أوسع أبوابه، بعد أن أصبح أصغر لاعب في تاريخ المسابقة يصل إلى حاجز 10 أهداف، محطما الرقم القياسي المسجل باسم النجم الفرنسي كيليان مبابي.

جاء إنجاز لامين جمال نجم برشلونة خلال مواجهة إياب ثمن النهائي التي سحق فيها برشلونة ضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة (7-2).

وسجل موهبة برشلونة هدفه التاريخي من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وهو بعمر 18 عاما و248 يوما ، ليكسر بذلك رقم مبابي السابق (18 عاما و350 يوما ).

وساهم هدف لامين جمال في إنهاء الشوط الأول بتقدم الفريق الكتالوني (3-2)، قبل أن ينفجر برشلونة في الشوط الثاني برباعية إضافية. وسجل أهداف " البلوغرانا " كل من رافينيا هدفين (6 ،72)، ومارك بيرنال (18) وفيرمين لوبيز (51) وروبرت ليفاندوفسكي هدفين (56، 61).

بهذه النتيجة، حجز برشلونة مقعده في ربع النهائي بمجموع المباراتين (8-3)، مستفيدا من تألق جوهرته الشابة لامين الذي بات حديث الصحافة العالمية كأسرع موهبة تهديفية في تاريخ مسابقة "ذات الأذنين".

وسيواجه برشلونة في ربع النهائي مواطنه أتلتيكو مدريد أو توتنهام الإنجليزي.