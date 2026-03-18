فرحة على الهواء.. دياز يحتفل بقرار الكاف وهدية مدريدية بانتظاره

وثقت مقاطع فيديو عديدة فرحة الدولي المغربي إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد، عند علمه بقرار منح منتخب بلاده بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بعد سحب اللقب من السنغال.

وكان دياز محط أنظار الجميع بعد خسارة "أسود الأطلس" في المباراة النهائية على أرض الملعب بنتيجة 0-1، بعدما أهدر ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع، حينما سدد الكرة على طريقة بانينكا الشهيرة، وفوّت على بلاده حسم اللقب.

فرحة إبراهيم دياز بقرار الكاف

وشارك دياز أمس، أساسيا في مباراة فريقه ريال مدريد أمام مضيفه مانشستر سيتي في إياب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، لكنه كان على دكة البدلاء عندما تلقى الخبر.

وبدا على دياز (26 عاما) عدم التصديق قبل أن يحرك قبضتي يديه مرارا، وكرر هذا التصرف بعد صافرة النهاية.

وفي مقطع فيديو آخر رُصد دياز مبتسما على أرضية الملعب، بعد صافرة نهاية المباراة التي عاش بعدها فرحتين الأولى بإعلان منح البطولة الأفريقية للمغرب، والثانية بتأهل فريقه ريال مدريد إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

وسُئل دياز في المنطقة المختلطة بعد المباراة عن قرار "الكاف"، لكنه فضّل عدم التعبير عن مشاعره أو الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام وفق ما ذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.

من جهته لم يُخف الفرنسي أوريلين تشواميني زميل دياز في ريال مدريد، دهشته من الخبر وعبّر أيضا عن سعادته من أجله.

وصرّح تشواميني: "لا أعرف ماذا أقول، أنا متأكد أن إبراهيم سيكون سعيدا جدا، لكنني لا أعرف لماذا حدث هذا أو ما الذي جرى. ولكن إذا كان إبراهيم بطل أفريقيا، فسنقدّم له هدية من الفريق بأكمله"

قرار الكاف

وأعلنت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في ساعة متأخرة أمس، سحب اللقب الذي تُوج به المنتخب السنغالي ومنحه للمغرب.

وأوضح "الكاف" في بيان رسمي أن لجنة الاستئناف قررت، تطبيقا للمادتين 82 و84 من لوائح كأس الأمم الأفريقية، اعتبار منتخب السنغال منهزما بالانسحاب في المباراة النهائية، مع تثبيت النتيجة (3-0) لصالح المغرب.

إعلان

ومن غير المتوقع أن تنتهي القضية عند هذا الحد، فقد ندد الاتحاد السنغالي لكرة القدم بالقرار الذي وصفه بأنه "جائر وغير مسبوق وغير مقبول، ويسيء إلى سمعة كرة القدم الأفريقية"

وأعلن أيضا أنه سيلجأ إلى الطعن بالقرار لدى محكمة التحكيم الرياضي "كاس" الواقعة في مدينة لوزان السويسرية في أقرب وقت.