كيف احتفل نجوم "أسود الأطلس" بلقب أفريقيا 2025؟

سادت أجواء احتفالية رمزية داخل تدريبات ريال بيتيس الإسباني، قبل استضافته باناثنياكوس، غدا الخميس، في إياب دور الـ16 من مسابقة الدوري الأوروبي، رغم خسارته ذهابا بهدف دون رد في اليونان، عطفا على إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) منح المنتخب المغربي لقب كأس الأمم الأفريقية 2025.

ونظم لاعبو الفريق الإسباني ممرا شرفيا لتهنئة ومداعبة الثنائي المغربي سفيان أمرابط وعبد الصمد الزلزولي بمناسبة التتويج القاري، عقب قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم مساء الثلاثاء، والذي اعتبر منتخب السنغال منهزما بالانسحاب.

وفي هذا السياق، أشارت شبكة "راديو مونت كارلو" الفرنسية إلى أنه، وعلى خلاف أندية أخرى مثل باريس سان جيرمان الذي يضم المغربي أشرف حكيمي والسنغالي إبراهيم مباي، أورايو فاييكانو الذي يضم بدوره السنغالي باتي سيس والمغربي إلياس أخوماش المعار من فياريال، فإن ريال بيتيس لا يضم أي لاعب سنغالي ضمن صفوفه، ما جعل أجواء الاحتفال خالية من أي شعور بالإحباط لدى أمرابط والزلزولي.

وكان الزلزولي سرق الأضواء بتصريح غريب بعد مغادرته تدريبات بيتيس حيث أجاب على سؤال حول شعوره لحظة تلقيه الخبر بالقول "إنه لا يتذكر".

في المقابل، وثقت عدة مقاطع فيديو فرحة الدولي المغربي إبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد، لحظة علمه بقرار منح اللقب لمنتخب بلاده.

وكان دياز قد شارك أساسيا في مواجهة فريقه أمام مانشستر سيتي في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، قبل أن يتلقى الخبر وهو على مقاعد البدلاء.

وبدا على اللاعب (26 عاما) عدم التصديق في البداية، قبل أن يحتفل بتحريك قبضتي يديه مرارا، وهو التصرف الذي كرره عقب صافرة نهاية اللقاء. كما أظهر مقطع آخر دياز مبتسما على أرضية الملعب، بعد نهاية المباراة التي عاش خلالها فرحتين: الأولى بإعلان تتويج المغرب باللقب القاري، والثانية بتأهل فريقه إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

وعند سؤاله في المنطقة المختلطة عن قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، فضل دياز عدم الإدلاء بأي تصريحات أو التعبير عن مشاعره، وفق ما أوردته صحيفة "لو باريزيان".

ورغم أهمية القرار، لم يقابل بتفاعل واسع من نجوم "أسود الأطلس"، إذ لم تصدر مواقف علنية بارزة من أغلب لاعبي المنتخب المغربي.

واكتفى أشرف حكيمي أفضل لاعب في أفريقيا 2025 بنشر تدوينة عبر حسابه على "إنستغرام" ركز فيها على فوز فريقه باريس سان جيرمان على تشيلسي في دوري أبطال أوروبا، دون الإشارة إلى التتويج القاري.

وكانت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أعلنت، في ساعة متأخرة من أمس الثلاثاء، سحب اللقب الذي توج به المنتخب السنغالي ومنحه للمغرب، موضحة في بيان رسمي أن القرار جاء تطبيقا للمادتين 82 و84 من لوائح البطولة، باعتبار منتخب السنغال منهزما بالانسحاب في المباراة النهائية، مع تثبيت النتيجة (3-0) لصالح المنتخب المغربي.