الكاف يجرد السنغال من لقب أمم أفريقيا ويمنحه للمغرب

قال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) أمس الثلاثاء إن لجنة الاستئناف التابعة له اعتبرت منتخب السنغال منسحبا من المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية 2025، واحتساب نتيجة المباراة لصالح المغرب اعتباريا بنتيجة 3-0.

وغادر لاعبو السنغال أرض الملعب احتجاجا على احتساب ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي لصالح المغرب المضيف بعد مراجعة تقنية الفيديو المساعد، لكنهم عادوا لاستئناف المباراة.

وأهدر براهيم دياز ركلة الجزاء ليحتكم الفريقان إلى وقت إضافي سجلت فيه السنغال هدف الفوز 1-0 لتحرز اللقب للمرة الثانية في آخر ثلاث نسخ.

وقال الكاف في بيان إن "لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي قررت اليوم تطبيقا للمادة 84 من لائحة كأس الأمم الأفريقية اعتبار منتخب السنغال منسحبا من المباراة النهائية، على أن تسجل نتيجة المباراة 3-0 لصالح المغرب".

وأضاف الكاف أن القرار جاء بعد قبول الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد المغربي للعبة بشأن تطبيق المادتين 82 و84، موضحا أنه ألغى قرار لجنة الانضباط، التي رفضت طلب المغرب بإلغاء نتيجة المباراة.

وعدلت اللجنة العقوبة المفروضة على إسماعيل صيباري لاعب المغرب إلى إيقاف لمباراتين مع تعليق العقوبة في مباراة واحدة، بعدما قررت لجنة الانضباط إيقافه سابقا لثلاث مباريات في بطولات الكاف، بسبب السلوك غير الرياضي، بعدما حاول إزالة منشفة حارس مرمى السنغال إدوار مندي من جانب الملعب تحت الأمطار الغزيرة في الرباط. كما ألغت العقوبة المالية التي كان قدرها 100 ألف دولار والموقعة على جناح أيندهوفن.

وبعد فوضى في المباراة النهائية التي أقيمت في يناير/كانون الثاني، قررت لجنة الانضباط في الكاف إيقاف مدرب السنغال بابي تياو خمس مباريات وغرمته 100 ألف دولار بسبب "السلوك غير الرياضي" بعدما طلب من لاعبيه مغادرة الملعب، وغرامة قدرها 615 ألف دولار على الاتحاد السنغالي بسبب سوء تصرف الفريق وجماهيره، وإيقاف الثنائي إليمان ندياي وإسماعيلا سار لمباراتين ضمن مسابقاته بسبب التصرف غير الرياضي تجاه الحكم.

تعليق الاتحاد المغربي

تعليقا على القرار، قال الاتحاد المغربي لكرة القدم في بيان حصلت عليه وكالة الأنباء الفرنسية إن مسعاه "لم يكن أبدا للاحتجاج على الأداء الرياضي للفرق المشاركة في البطولة، ولكن فقط المطالبة بتطبيق قوانينها".

وأوضح البيان أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم سوف "تعبر عن موقفها الرسمي اليوم الأربعاء عقب اجتماع لأجهزتها المسيرة".

ويمكن للسنغال الطعن في قرارات لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس) خلال مهلة عشرة أيام.

وفي أواخر يناير/كانون الثاني، فرض الاتحاد الأفريقي سلسلة عقوبات تأديبية، بينها غرامات بمئات آلاف اليوروهات (نحو مئات آلاف الدولارات)، على اتحادي البلدين بسبب سلوكيات غير رياضية وانتهاكات لمبادئ اللعب النظيف.