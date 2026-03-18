الكاف يجرد السنغال من لقب أمم أفريقيا ويمنحه للمغرب

قال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الثلاثاء إن لجنة الاستئناف التابعة له اعتبرت منتخب السنغال منسحبا من المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية 2025، واحتساب نتيجة المباراة لصالح المغرب اعتباريا بنتيجة 3-0.

وغادر لاعبو السنغال أرض الملعب احتجاجا على احتساب ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي لصالح المغرب المضيف بعد مراجعة تقنية الفيديو المساعد، لكنهم عادوا لاستئناف المباراة.

وأهدر براهيم دياز ركلة الجزاء ليحتكم الفريقان إلى وقت إضافي سجلت فيه السنغال هدف الفوز 1-0 لتحرز اللقب للمرة الثانية في آخر ثلاث نسخ.

وقال كاف في بيان إن "لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي قررت اليوم تطبيقا للمادة 84 من لائحة كأس الأمم الأفريقية اعتبار منتخب السنغال منسحبا من المباراة النهائية، على أن تسجل نتيجة المباراة 3-0 لصالح المغرب".

وأضاف كاف أن القرار جاء بعد قبول الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد المغربي للعبة بشأن تطبيق المادتين 82 و84، موضحا أنه ألغى قرار لجنة الانضباط.