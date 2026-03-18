الحكومة السنغالية تطالب بتحقيق دولي بعد تجريد منتخبها من كأس أفريقيا

دعت الحكومة السنغالية اليوم الأربعاء إلى إجراء تحقيق دولي فيما وصفته بأنه فساد مشتبه به داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، وذلك بعد تجريد منتخبها الوطني من لقب في كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقررت لجنة الاستئناف في الكاف أمس الثلاثاء أن منتخب السنغال "انسحب" من المباراة النهائية التي أقيمت في يناير/كانون الثاني الماضي بمغادرته الملعب لفترة وجيزة للاحتجاج خلال الوقت المحتسب بدل الضائع، مما حول انتصاره 1-صفر في الوقت الإضافي للهزيمة 3-صفر لصالح المغرب صاحب الأرض.

تحقيق دولي

وفي بيان، أدانت الحكومة قرار الكاف ووصفته بأنه "غير قانوني بشكل صارخ وظالم بشكل كبير" ودعت إلى فتح تحقيق دولي مستقل لمعالجة ما وصفته بشبهات الفساد داخل قيادة الاتحاد القاري.

وقال الاتحاد السنغالي في وقت سابق إنه سيطعن في القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية، ووصف القرار بأنه ظالم وغير مسبوق وغير مقبول، وتعهد بالطعن فيه في لوزان "في أقرب وقت ممكن".

وفازت السنغال بالمباراة النهائية في الرباط بهدف في الوقت الإضافي، لكن بعد أن انسحبت من الملعب لمدة 14 دقيقة عقب احتساب ركلة جزاء ضدها في الوقت المحتسب بدل الضائع في نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وقاد الاحتجاج مدرب السنغال بابي ثياو -الذي تعرض لاحقا لعقوبة إيقاف طويلة- وظهر المهاجم السنغالي المخضرم ساديو ماني كبطل عندما أعاد زملاءه إلى الملعب.

وبمجرد عودة السنغال إلى الملعب، سمح الحكم باستئناف المباراة ليهدر المغرب ركلة الجزاء في اللحظات الأخيرة، وذهبت المباراة إلى الوقت الإضافي ليسجل لاعب الوسط بابي غي هدف الفوز في الدقيقة 94.

وفي وقت سابق، اكتفت صفحة منتخب السنغال على منصة إكس بنشر احتفالات لاعبي أسود التيرانغا مع جماهيرهم، دون التطرق إلى قرار "الكاف" أو الرد ببيان.