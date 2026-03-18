الاتحاد السنغالي يستنكر تجريد منتخبه من كأس أفريقيا ويعلن أول قراراته

أدانت السنغال قرار تجريدها من لقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم ووصفته بأنه "ظالم وغير مسبوق وغير مقبول"، قائلة إنه يلقي بظلاله على كرة القدم الأفريقية.

وأُعلن عن فوز المغرب باللقب القاري أمس الثلاثاء بعد أن أيدت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) احتجاج صاحب الأرض ووجدت أن انسحاب السنغال من المباراة النهائية التي أقيمت في 18 يناير/كانون الثاني الماضي يمثل سببا كافيا لاستبعادها وإعلان نتيجة المباراة 3-0 لصالح المغرب.

السنغال تستنكر قرار الكاف

وفازت السنغال بالمباراة النهائية في الرباط بهدف في الوقت الإضافي، لكن بعد أن انسحبت من الملعب لمدة 14 دقيقة عقب احتساب ركلة جزاء ضدها في الوقت المحتسب بدل الضائع في نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وقاد الاحتجاج مدرب السنغال بابي ثياو، الذي تعرض لاحقا لعقوبة إيقاف طويلة، وظهر المهاجم السنغالي المخضرم ساديو ماني كبطل عندما أعاد زملاءه إلى الملعب.

وبمجرد عودة السنغال للملعب، سمح الحكم باستئناف المباراة ليهدر المغرب ركلة الجزاء في اللحظات الأخيرة، وذهبت المباراة إلى الوقت الإضافي ليسجل لاعب الوسط بابي غي هدف الفوز في الدقيقة 94.

ومع ذلك، قالت لجنة الاستئناف بالكاف إن السنغال، بانسحابها من الملعب، خالفت لوائح البطولة وخسرت المباراة.

وقال الاتحاد السنغالي في بيان صادر اليوم الأربعاء: "يدين الاتحاد السنغالي لكرة القدم هذا القرار الظالم وغير المسبوق وغير المقبول، الذي يلقي بظلاله على كرة القدم الأفريقية".

وأضاف: "للدفاع عن حقوقه ومصلحة كرة القدم السنغالية، سيطعن الاتحاد في هذا القرار في أقرب وقت ممكن أمام محكمة التحكيم الرياضية في لوزان".

ثورة "أسود التيرانغا"

وفي وقت سابق، اكتفت صفحة منتخب السنغال على منصة إكس بنشر احتفالات لاعبي أسود التيرانغا مع جماهيرهم، دون التطرق إلى قرار "كاف" أو الرد ببيان.

في المقابل، لم يتأخر رد فعل نجوم المنتخب السنغالي الذين وجدوا أنفسهم مجردين من "الذهب" الذي عادوا به إلى داكار.

وجاءت تصريحاتهم كالتالي: