الأندية المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

حجزت 4 أندية مقاعدها في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، بعد جولة إياب حاسمة في دور الـ16.

وتصدر سبورتينغ لشبونة البرتغالي المشهد بكونه أول المتأهلين عقب "ريمونتادا" تاريخية بالفوز على بودو غليمت النرويجي 5-0، معوضا خسارته ذهابا بثلاثية.

وفي ملعب الاتحاد، جدد ريال تفوقه على ضيفه مانشستر سيتي بالفوز عليه 2-1، مستفيدا من التفوق العددي منذ الدقيقة 20 ليؤكد أحقيته ببطاقة ربع النهائي بعدما فاز ذهابا بثلاثية نظيفة.

وسجل البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الأول في الدقيقة 22 من ركلة جزاء تسبب بها البرتغالي برناردو سيلفا بلمسه الكرة بيده في المنطقة المحرمة، ما أدى لطرده بعد مراجعة تقنية الحكم المساعد بالفيديو (VAR)، مانحا فريقه تقدما أكثر من مريح في المواجهة ككل.

ورغم النقص العددي، عادل سيتي النتيجة من ركلة ركنية لعبها الهولندي تيجاني رايندرز قصيرة للبلجيكي جيريمي دوكو، حول الأخير الكرة إلى داخل المنطقة لتجد النرويجي إرلينغ هالاند الذي سجل هدفه السابع والخمسين في مباراته الثامنة والخمسين في المسابقة (41).

ولم يطرأ أي تعديل على النتيجة حتى الوقت بدل الضائع حين أضاف فينيسيوس الثاني أيضا بتمريرة من الفرنسي أوريليان تشواميني (3+90).

وفي لندن، واصل أرسنال موسمه المذهل ببلوغه دور الثمانية بفوز صريح على ليفركوزن 2-0.

ويدين الـ "غانرز" بفوزهم إلى هدفي إيبيريتشي إيزي (36) وديكلان رايس (63)، ليحسم النادي اللندني المواجهة 3-1 في مجموع المباراتين ويتابع مغامرته الناجحة على أربع جبهات (الدوري ومسابقتي الكأس المحليتين والأبطال).

وعلى بعد كيلومترات من ملعب الإمارات في "ستامفورد بريدج"، كان تشيلسي على موعد مع خسارة ثقيلة جديدة على يد سان جيرمان بثلاثية نظيفة، ليحسم الأخير المواجهة بنتيجة كاسحة ذهابا وإيابا (8-2).

ونجح نادي العاصمة الفرنسية سريعا في تأكيد هيمنته المطلقة على المواجهة بعدما تقدم 2-0 بعد مرور ربع الساعة الأولى، عبر الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (6) وبرادلي باركولا (15)، قبل أن يضيف البديل سيني مايولو الثالث في الشوط الثاني (62).

مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا