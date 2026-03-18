مباراة مصر وإسبانيا الودية مهددة بالإلغاء

تواجه المباراة الودية المرتقبة بين منتخبي إسبانيا ومصر أزمة حقيقية بعد أن أبلغ الاتحاد الإسباني لكرة القدم نظيره المصري بصعوبة إقامة اللقاء.

ورغم أن المباراة تبدو في حكم الملغاة حاليا، فإن هناك محاولات أخيرة تبذل لإقامتها، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة ماركا (Marca) الإسبانية.

كواليس الأزمة: من المبادرة إلى التراجع

ووفقا للاتحاد المصري لكرة القدم، فإن الاتحاد الإسباني هو من بادر بإرسال خطاب لترتيب هذه المباراة الودية، وبعد قبول العرض والإعلان عنه تراجع الاتحاد الإسباني عن قراره لأسباب بيروقراطية، ومع ذلك يحاول الاتحاد الإسباني حاليا إحياء المفاوضات وحل الموقف رغم الصعوبة البالغة.

وأوضحت ماركا أن الإجراءات اللازمة لدخول المنتخب المصري إلى إسبانيا لم تكتمل، مما أعاد الاتحاد الإسباني إلى نقطة الصفر بخصوص هذه المباراة التي كان من المقرر إقامتها على ملعب نادي إسبانيول، وذلك بسبب تعقيدات دبلوماسية.

مواجهة السعودية

وفي ظل هذه المعطيات، سيقتصر برنامج المنتخب المصري الدولي على مواجهة المنتخب السعودي في 27 مارس/آذار بمدينة جدة، في وقت تبدو فيه الخيارات المتاحة أمام الجانب الإسباني محدودة للغاية حاليا؛ إذ لا يوجد أي فريق أوروبي متاح في هذا التوقيت بانتظار خروج ثمانية فرق من ملحق كأس العالم في 26 مارس/آذار الجاري.