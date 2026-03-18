أربيلوا يقهر غوارديولا ومورينيو ويكتب التاريخ مع ريال مدريد

حقق مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا إنجازا استثنائيا غير مسبوق في تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد تجاوز فريقه عقبة مانشستر سيتي.

وتأهل ريال مدريد إلى دور الثمانية من البطولة الأوروبية العريقة بعد فوزه على مانشستر سيتي في دور الـ16 ذهابا وإيابا وبنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن المدرب أربيلوا أصبح أول مدرب في تاريخ المسابقة ينجح في إقصاء فرق يدربها البرتغالي جوزيه مورينيو والإسباني بيب غوارديولا في نفس النسخة، مع تحقيق الفوز عليهما في المباريات الأربع بين الذهاب والإياب.

وكان ريال مدريد قد فاز على بنفيكا مورينيو ومانشستر سيتي غوارديولا في مرحلة خروج المغلوب وثمن النهائي على التوالي.

نتائج ريال مدريد أمام الفريقين:

بنفيكا 0-1 ريال مدريد.

ريال مدريد 2-1 بنفيكا.

ريال مدريد 3-0 مانشستر سيتي.

مانشستر سيتي 1-2 ريال مدريد.

إنجازات أربيلوا

وترى الصحيفة أنه وبصرف النظر عن الانتصارات الأربعة، فقد أكد المدرب أربيلوا مكانته "كواحد من أفضل المدربين" في أوروبا.

وأصبح المدرب أربيلوا ثالث مدرب فقط يتمكن من هزيمة فرق يدربها مورينيو وغوارديولا في نسخة واحدة من دوري الأبطال.

ولم يسبقه لهذا الإنجاز سوى مدربين اثنين فقط هما كاسبر هيولماند مع باير ليفركوزن موسم 2025-2026، ورافاييل ويكي مع بازل موسم 2017-2018.

وفي الوقت نفسه بات المدرب أربيلوا أول مدرب في تاريخ ريال مدريد يفوز بمبارياته الأربع الأولى في الأدوار الإقصائية لأمجد البطولات الأوروبية.

تواضع

وعلق المدرب أربيلوا على مسألة تفوقه على أسماء عملاقة في عالم التدريب بحجم مورينيو وغوارديولا بالقول: "ماذا يقول هذا عني كمدرب؟ يقول إن لدي لاعبين رائعين للغاية".

وأضاف بتواضع: "لا أعتقد أنني فعلت شيئا مختلفا عما قمت به خلال الشهرين الماضيين. نحن مستمرون في العمل، ونعلم تماما أننا إذا خسرنا مجددا فستعود الشكوك من جديد".

وتابع: "لا أجرؤ على القول إنني أستطيع التفوق تكتيكيا على مدرب مثل غوارديولا؛ فإذا فزنا، فالفضل يعود لعمل اللاعبين. لم أكن لأصدق حدوث هذا قبل أشهر لكنه حدث وهذا كل ما في الأمر".

واختتم المدرب أربيلوا: "يمكنني أن أكتب كتابا عما حدث إن أردتم. بالتأكيد لا يزال أمامي الكثير لأتعلمه، لكن الحقيقة هي أننا عملنا بجد طوال هذه الأشهر، ويجب أن نستمر على هذا النهج"

وينتظر ريال مدريد في ربع النهائي المتأهل من مباراة الليلة بين بايرن ميونخ وأتالانتا وغالبا سيصطدم بالعملاق الألماني الذي انتصر ذهابا في إيطاليا 6-1.