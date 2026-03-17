بعد إنجاز مونديال الشباب.. وهبي يجدد الشراكة مع حجي في المنتخب الأول

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في 17 مارس/آذار 2026 عن تعيين يوسف حجي ضمن الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني.

وأفادت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عبر موقعها الإلكتروني أن حجي انضم إلى الجهاز الفني لأسود الأطلس بقيادة محمد وهبي وسيتولى دور المساعد الثاني للمدرب إلى جانب المساعد الأول البرتغالي جواو ساكرامنتو.

وكان يوسف حجي مساعد وهبي في الجهاز الفني للمنتخب المغربي للشباب الفائز بكأس العالم 2025.

وأضاف البيان أن المدرب محمد وهبي سيعقد مؤتمرا صحفيا بعد غد الخميس للإعلان عن قائمة اللاعبين المدعوين لمباراتي الإكوادور في مدينة مدريد الإسبانية يوم الجمعة 27 مارس/آذارالجاري، ثم باراغواي في لانس الفرنسية يوم الثلاثاء 31 مارس/آذار 2026.

ومثل حجي المنتخب المغربي في 64 مباراة دولية وسجل 16 هدفا، وكان من أبرز المساهمين في وصول "أسود الأطلس" إلى نهائي كأس أمم إفريقيا 2004.

كما عمل مساعدا لطارق السكتيوي في المنتخب الأولمبي المغربي، وساهم في تحقيق الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024.