بعد إنجاز مونديال الشباب.. وهبي يجدد الشراكة مع حجي في المنتخب الأول

Soccer Football - FIFA U-20 World Cup - Final - Argentina v Morocco - Estadio Nacional Julio Martinez Pradanos, Santiago, Chile - October 19, 2025 Morocco coach Mohamed Ouahbi gives directions to Ali Maamar REUTERS/Pablo Sanhueza
وهبي استعان بيوسف حجي في طاقمه حين فاز بمونديال الشباب عام 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
Published On 17/3/2026
آخر تحديث: 23:03 (توقيت مكة)

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في 17 مارس/آذار 2026 عن تعيين يوسف حجي ضمن الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني.

وأفادت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عبر موقعها الإلكتروني أن حجي انضم إلى الجهاز الفني لأسود الأطلس بقيادة محمد وهبي وسيتولى دور المساعد الثاني للمدرب إلى جانب المساعد الأول البرتغالي جواو ساكرامنتو.

وكان يوسف حجي مساعد وهبي في الجهاز الفني للمنتخب المغربي للشباب الفائز بكأس العالم 2025.

وأضاف البيان أن المدرب محمد وهبي سيعقد مؤتمرا صحفيا بعد غد الخميس للإعلان عن قائمة اللاعبين المدعوين لمباراتي الإكوادور في مدينة مدريد الإسبانية يوم الجمعة 27 مارس/آذارالجاري، ثم باراغواي في لانس الفرنسية يوم الثلاثاء 31 مارس/آذار 2026.

RABAT, MOROCCO - JUNE 4: Youssouf Hadji of Morocco plays during The World Cup Qualifying match between Morocco and Malawi at the Prince Moulay Abdellah Stadium on June 4, 2005 in Rabat, Morocco. (Photo by Laurence Griffiths/Getty Images)
مثل الدولي المغربي السابق يوسف حجي أسود الأطلس في 65 مباراة (غيتي)

ومثل حجي المنتخب المغربي في 64 مباراة دولية وسجل 16 هدفا، وكان من أبرز المساهمين في وصول "أسود الأطلس" إلى نهائي كأس أمم إفريقيا 2004.

كما عمل مساعدا لطارق السكتيوي في المنتخب الأولمبي المغربي، وساهم في تحقيق الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024.

