"لا يمكنني التزام الصمت" نيمار غاضب لعدم استدعائه لمنتخب البرازيل

ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن المهاجم نيمار أعرب عن حزنه لعدم استدعائه من قبل المنتخب البرازيلي لكرة القدم، لخوض مباراتين وديتين في وقت لاحق من هذا الشهر استعدادا للمشاركة في كأس العالم.

ونقلت تصريحات لنيمار (34 عاما) مساء الاثنين قال فيها: "لا يمكنك تجاهل ذلك ببساطة. بالطبع أنا غاضب وحزين لعدم استدعائي".

وأضاف: "لكن التركيز يبقى على كل يوم، كل حصة تدريبية، مباراة بمباراة، سنحقق هدفنا. ما زال يتبقى استدعاء واحد، والحلم ما زال قائما".

ولم يقم كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، باستدعاء أغلى لاعب في العالم في قائمة الفريق التي ستخوض مباراتين وديتين في الولايات المتحدة أمام فرنسا، وصيفة بطل العالم، وكرواتيا يومي 26 و31 مارس/آذار، وهما الاختباران الأخيران للبرازيل قبل الإعلان عن قائمة كأس العالم.

وقال أنشيلوتي: "نيمار يمكنه الذهاب لكأس العالم، إذا كان جاهزا بنسبة مئة بالمئة. لم أقم باستدعائه لأنه ليس في كامل جاهزيته. ونحن بحاجة للاعبين في أفضل مستوياتهم. يجب على نيمار أن يواصل العمل، واللعب وإظهار جودته وحالته البدنية الجيدة".

وكان آخر ظهور لنيمار مع المنتخب البرازيلي، أكثر المنتخبات تتويجا بلقب بطولة العالم، قبل عامين ونصف العام.

في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تعرض نيمار لقطع في الرباط الصليبي في ركبته خلال المباراة التي خسرها المنتخب البرازيلي أمام أوروغواي في تصفيات كأس العالم.

ومنذ ذلك الوقت، لم يستعد نيمار، الذي لعب 128 مباراة دولية، مستواه.

وسمح له فريق الهلال السعودي بالرحيل بشكل مجاني لناديه القديم سانتوس في يناير/كانون الثاني 2025.