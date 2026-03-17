هل تستضيف دولة أخرى بدل أمريكا مباريات إيران في كأس العالم؟

انضم رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم إلى وزير الرياضة في بلاده في مساعيهما لنقل مباريات منتخب إيران في بطولة كأس العالم لكرة القدم هذا الصيف من الولايات المتحدة إلى المكسيك.

وأصبحت مشاركة المنتخب الإيراني في المونديال المقبل، الذي يقام في يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2026 في أمريكا الشمالية، موضع شك بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران، التي ردت بدورها بهجمات على قواعد أمريكية وبنية تحتية أخرى في دول الخليج المجاورة.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بأنه لا يرى من "المناسب" مشاركة إيران في كأس العالم "حفاظا على سلامتهم".

حل قيد الدراسة

وقال رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج إن أحد الحلول قيد الدراسة هو محاولة نقل مباريات المنتخب إلى المكسيك، إحدى الدول المضيفة لكأس العالم القادمة.

وصرح تاج في بيان نشره على حساب السفارة الإيرانية في المكسيك بمنصة "إكس": "عندما قال ترامب صراحة إنه لا يستطيع ضمان أمن منتخب إيران، فلن نسافر بالتأكيد إلى الولايات المتحدة".

وأضاف تاج اليوم الثلاثاء: "نتفاوض حاليا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم لإقامة مباريات إيران في كأس العالم في المكسيك".

ومن جهته، أدان سفير إيران في المكسيك أبو الفضل بسنديده الإثنين "نقص تعاون الحكومة الأمريكية في منح التأشيرات وتقديم الدعم اللوجستي" لبعثة المنتخب الإيراني قبل كأس العالم، بحسب بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للسفارة.

وأضاف أنه "اقترح بدوره على فيفا نقل مباريات إيران من الولايات المتحدة إلى المكسيك".

صعوبات لوجستية

وسيكون نقل المباريات في هذه المرحلة المتأخرة صعبا من الناحية اللوجستية، لا سيما مع احتمال تأهل إيران لملاقاة الولايات المتحدة في الأدوار الإقصائية، وذلك بحسب مركز كل فريق في مجموعته.

ومن المقرر حاليا أن تخوض إيران جميع مبارياتها الثلاث في المجموعة السابعة بالبطولة، التي تضم منتخبات نيوزيلندا وبلجيكا ومصر، في الولايات المتحدة.

وبينما أكد ترامب أن المنتخب الإيراني "مرحّب به" في الولايات المتحدة الشريكة في استضافة البطولة إلى جانب كندا والمكسيك، قال الأسبوع الماضي إن لاعبي "تيم ملي" لن يكونوا في "أمان" على الأراضي الأمريكية، من دون تحديد طبيعة التهديدات.

وأكّد رئيس فيفا جاني إنفانتينو في وقت سابق أن ترامب وعده باستقبال المنتخب الإيراني.

وردّ المنتخب عبر حسابه على إنستغرام قائلا "لا أحد يستطيع استبعاد منتخب إيران من كأس العالم".