أعلنت منصة "يوتيوب" والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الثلاثاء عن شراكة استراتيجية تتعلق ببطولة كأس العالم المقرر إقامتها في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز 2026، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ستصبح يوتيوب منصة "مفضلة رسمية" لبطولة كأس العالم التي تقام في يونيو/حزيران ويوليو/تموز، وسيتمكن شركاء البث التقليديون من بث أول عشر دقائق من المباريات، إضافة إلى بعض المباريات كاملة، عبر يوتيوب.

قال الأمين العام لفيفا، ماتياس غرافستروم، في تدوينة عبر يوتيوب: "إن هذا التعاون مع يوتيوب يعزز طموحنا في تعظيم تأثير البطولة عبر المشهد الإعلامي المتطور باستمرار، ومنح الجماهير في كل مكان سهولة الوصول إلى تجربة مشاهدة غامرة لأكبر حدث رياضي فردي في التاريخ".

كما يعمل فيفا أيضًا على إتاحة المزيد من المحتوى من أرشيفه الرقمي عبر القناة الرسمية للاتحاد على يوتيوب، بما في ذلك مباريات تاريخية كاملة.

أبرز نقاط الاتفاقية بين يوتيوب وفيفا

يمثل هذا التعاون "ثورة رقمية" في طريقة استهلاك محتوى المونديال، ويمكن تلخيص ملامحه في النقاط التالية:

البث المباشر الجزئي: لأول مرة، سيتمكن أصحاب الحقوق من بث أول 10 دقائق من كل مباراة مجانًا على يوتيوب لجذب المشاهدين.

المباريات الكاملة: إمكانية عرض مباريات مختارة بالكامل عبر المنصة (وفقًا لتوجهات أصحاب الحقوق).

دعم صناع المحتوى: منح "وصول خاص" للمؤثرين وصناع المحتوى لتقديم تغطية وتحليلات ميدانية بأسلوبهم الخاص.

الكنوز الأرشيفية: إتاحة مباريات تاريخية ولحظات أيقونية من "أرشيف فيفا الرقمي" للجمهور قبل انطلاق البطولة.

فرص الربح: تعزيز آليات تحقيق الربح (Monetization) لأصحاب الحقوق، مما يشجع على نشر محتوى مكثف وحصري.

وستضم النسخة الاستثنائية لكأس العالم 48 منتخبًا وتُقام خلالها 104 مباريات.