كيف بدأ تكتيك كرة القدم الحديثة من قلب مقاهي فيينا وبودابست؟

في الوقت الذي تتباهى فيه الكرة الأوروبية الحديثة بمنظومات الاستحواذ المعقدة، تعود الجذور الحقيقية لهذه الثورة إلى ثلاثينيات القرن الماضي، وتحديداً من داخل "مقاهي فيينا وبودابست". هناك، ووسط نقاشات المثقفين ودخان السجائر، ولدت "مدرسة الدانوب" (Danubian School)، التي لم تكن مجرد أسلوب لعب، بل كانت هندسة شاملة لملامح اللعبة.

نجحت هذه المدرسة في تحويل كرة القدم من صراعات بدنية قوية اعتمدت عليها المدرسة الإنجليزية التقليدية، إلى "سيمفونيات تكتيكية" ترتكز على إعمال العقل والتمرير القصير المتقن.

ويؤكد جوناثان ويلسون، المرجع الأهم في تاريخ التكتيك الكروي في تحليلاته: "إن كرة القدم الحديثة لم تولد في السبعينيات مع الكرة الشاملة في هولندا، بل ولدت في مقاهي فيينا. لقد أثبت المدرب هوغو ميسل ومنتخبه النمساوي للعالم أن كرة القدم لعبة ذهنية بامتياز، ولولا هؤلاء العباقرة لظلت اللعبة بدائية لسنوات طويلة"

النمسا و"المهاجم الوهمي" (نموذج سينديلار وميسي)

يعتبر هوغو ميسل العقل المدبر الذي كان يقف وراء "فريق المعجزات" (Wunderteam) النمساوي الذي سيطر على كرة القدم الأوروبية في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين.

كما يعد أحد أوائل المدربين الذين وضعوا أسس كرة القدم الحديثة؛ فقد تعاون مع صديقه الإنجليزي جيمي هوغان لتطوير أسلوب لعب يعتمد على المهارة الفنية بدلاً من القوة البدنية فقط.

قاد ميسل منتخب النمسا لتقديم كرة قدم ثورية تميزت بالتمرير السريع والتحركات الذكية، حيث لم يتعرض الفريق لأي هزيمة في 14 مباراة متتالية بين عامي 1931 و1932، كاسراً رتابة الخطط التقليدية.

لقد كان هذا الفريق أول من لعب "تيكي تاكا" أو "الكرة الشاملة"، قبل عقود من رينوس ميتشلز ويوهان كرويف وبيب غوارديولا.

ظهرت أولى ملامح الخديعة التكتيكية من خلال المهاجم الأسطوري ماتياس سينديلار الملقب بـ "موزارت".

بجسده الهزيل وملامحه الشاحبة، لم يكن النمساوي ماتياس سينديلار الملقب بـ "الرجل الورقي" مجرد مهاجم، بل كان ثورة تكتيكية تمشي على عشب الملاعب.

ففي وقت كان فيه قلب الهجوم مجرد "وتد" ينتظر الكرات العرضية، قرر سينديلار التمرد؛ كان يتراجع لمنتصف الملعب، ساحباً معه أعتى المدافعين، ليترك خلفه فراغاً قاتلاً وحيرة لم يعهدها المدافعون من قبل.

في عام 1932، وقف سينديلار أمام إنجلترا كـ "شبح" لا يمكن الإمساك به، مطبقاً المفهوم الأول لـ "المهاجم الوهمي" الذي فكك الدفاعات الإنجليزية التقليدية.

بعد قرابة 80 عاماً، استدعى بيب غوارديولا "روح" سينديلار ووضعها في جسد ليونيل ميسي. فما فعله ميسي في ليلة (6-2) التاريخية في "الكلاسيكو" لم يكن ابتكاراً وليد اللحظة، بل كان تنفيذاً متقناً لـ "المخطط" الأصلي الذي رسمه الرجل الورقي.

بانسحابه من منطقة الجزاء، أجبر ميسي مدافعي ريال مدريد -كانافارو ومتزلدر- على الاختيار بين ترك مساحة خلفهم أو ملاحقته لوسط الملعب؛ وهو تماماً "الفخ" الذي نصبه سينديلار قبل عقود طويلة.

نهاية إرث

في غضون خمس سنوات، رحل كل من العقل المدبر للفريق، ميسل، وتلميذه، سينديلار، وانتهى حلم هيمنة كرة القدم النمساوية.

توفي ميسل في عام 1937، عن عمر يناهز 55 عاما، إثر نوبة قلبية مفاجئة. وكانت وفاته صدمة كبرى للوسط الرياضي العالمي، لأنها جاءت وهو في قمة عطائه، وبينما كان يجهز فريقه لنهائيات كأس العالم 1938.

لم تكن مجرد رحيل لمدرب، بل كانت "النهاية الدرامية" التي مهدت لضياع إرث المنتخب النمساوي العظيم قبيل الحرب العالمية الثانية.

وفي 23 يناير/كانون الثاني 1939، وُجد "الرجل الورقي" جثة هامدة في شقته بفيينا ليكون الفصل الأكثر قتامة في تاريخ كرة القدم، وهي النهاية التي حولت "مدرسة الدانوب" من مجرد مدرسة تكتيكية إلى ملحمة تراجيدية بامتياز.

زلزال ويمبلي وانفجار الشيفرة

لكن هذه "الهندسة" لم تقف عند حدود النمسا، بل عبرت نهر الدانوب لتستقر في بودابست. هناك، طور المجريون "الشيفرة" لتصبح أكثر فتكا.

في عام 1953، دخل المنتخب المجري ملعب "ويمبلي"، معقل الإنجليز الذين ظنوا أنهم أسياد اللعبة للأبد.

في تسعين دقيقة فقط، سقطت الإمبراطورية الكروية القديمة بنتيجة 3-6، وكان بوشكاش ورفاقه يتحركون كالأشباح، يتبادلون المراكز في سيولة لم يسبق لها مثيل.

لم تكن مجرد مباراة، بل كانت "انفجارا تكتيكيا" أثبت أن العقل يهزم العضلات. هذا النظام، الذي عُرف لاحقا بـ "الكرة الشاملة"، لم يكن اختراعا هولنديا خالصا، بل كان صدى لصرخات الفرح المجرية في ذلك المساء اللندني الحزين.

في مذكراته وتصريحاته حول تطور اللعبة، تحدث المدرب أليكس فيرغسون (Alex Ferguson) مدرب مانشستر يونايتد الأسطوري عن اللحظة التي غيرت مفاهيمه: "كانت مباراة المجر وإنجلترا في عام 1953 هي اللحظة التي أدرك فيها الجميع أن العالم قد تغير. لقد جعلنا المجريون نبدو كأننا من عصر ما قبل التاريخ. لقد قدموا لنا درسا في التحرك بدون كرة وتبادل المراكز، وهو الدرس الذي لا نزال نحاول إتقانه حتى اليوم".

الهروب الكبير.. بذور السحر اللاتيني

لكن الدراما الحقيقية بدأت مع أصوات المدافع؛ فبعد الثورة المجرية عام 1956، فر هؤلاء العباقرة كلاجئين، حاملين معهم أسرارهم التكتيكية في حقائب صغيرة. ومن هنا، انتقلت "الروح" من أوروبا إلى أمريكا اللاتينية.

وصل بيلا غوتمان، العراب المجري المتمرد، إلى البرازيل. حيث وجد هناك موهبة فطرية لا تُصدق، لكنها تفتقر إلى "النظام".

بصرامته المجرية، زرع غوتمان خطة (4-2-4)، ليمنح البرازيل الهيكل الذي سمح لـ بيليه الشاب بأن يرقص فوق العشب.

وفي ذات الوقت، كان مواطنه إمريك هيرشل يضع في الأرجنتين حجر الأساس لـ "ماكينة" ريفر بليت. لقد كانت الهجرة المجرية هي "الشرارة" التي حولت سحر اللاتين الفطري إلى هيمنة عالمية منظمة.

المثال التاريخي: لقب "الماكينة" (La Máquina) الذي أُطلق على فريق ريفر بليت في الأربعينيات لم يكن صدفة. هيرشل نقل لهم مفهوم "اللعب الجماعي" والضغط العالي، مما جعلهم الفريق الأكثر رعبا في القارة.

الربط الحديث: فلسفة الأرجنتين في الاستحواذ والكرات القصيرة (La Nuestra) هي مزيج بين المهارة المحلية وتنظيم مدرسة بودابست.

أشباح تسكن الملاعب

خلف بريق الضغط العالي الذي كان يطبقه المدرب يورغن كلوب، والاستحواذ الخانق الذي يفرضه مانشستر سيتي بقيادة غوارديولا، لا تكمن ابتكارات حديثة كليا، بل تطل "أشباح" مدربي مدرسة الدانوب الذين صاغوا ملامح كرة القدم الحديثة قبل قرن من الزمان، ثم رحلوا في منافيهم وماتوا في غربتهم.

ليست القصة مجرد خطط كروية، بل هي رحلة بدأت بمخطط رُسم على طاولة خشبية في أحد مقاهي فيينا الصاخبة بالمثقفين، حيث تحولت اللعبة من مجرد ركض بدني إلى "هندسة".

هذه الأفكار الثورية لم تلبث أن أحدثت زلازل تكتيكية في لندن، قبل أن تشق طريقها لتعيد صياغة هوية كرة القدم في أمريكا الجنوبية، وتستقر في أقدام عباقرة السامبا والتانغو.

في عديد التحليلات التكتيكية التي تناولت فلسفة غوارديولا، يُشار دائما إلى تأثره بالجذور، ويقول الإسباني: "أنا لا أخترع شيئا جديدا، أنا أستعيد أفكارا كانت موجودة دائما. عندما ننظر إلى ماتياس سينديلار في الثلاثينيات، ندرك أن فكرة المهاجم الوهمي كانت عبقرية قديمة. هؤلاء المدربون في أوروبا الوسطى هم المعلمون الحقيقيون لكل من جاء بعدهم، بما في ذلك كرويف وأنا".