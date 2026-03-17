غيابات مفاجئة في قائمة العراق لملحق كأس العالم 2026

أعلن الأسترالي غراهام أرنولد، مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين 16 مارس/آذار، القائمة النهائية لـ"أسود الرافدين" التي ستخوض مواجهة الملحق العالمي الحاسم والمؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في أمريكا الشمالية.

وشهدت القائمة التي ضمت 26 لاعبا غيابا بارزا لقائد الفريق وحارس المرمى جلال حسن (35 عاما) بسبب عدم الجاهزية الفنية، إضافة إلى المدافع أحمد يحيى للإصابة، بينما استبعد المدرب عدة أسماء أخرى منها أسامة رشيد، وبشار رسن، وأمجد عطوان.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال أن البعثة ستغادر نهاية الأسبوع الحالي إلى مدينة مونتيري المكسيكية.

26 مارس/آذار: مواجهة بوليفيا وسورينام في قبل نهائي الملحق.

31 مارس/آذار: العراق يواجه الفائز من المباراة السابقة في نهائي الملحق لخطف بطاقة المونديال.

قائمة منتخب العراق للملحق العالمي

جاءت اختيارات الجهاز الفني لتمثيل العراق في هذه المهمة التاريخية على النحو التالي:

حراسة المرمى: كميل سعدي، وأحمد باسل، وفهد طالب.

خط الدفاع: ريبين سولاقا، ومناف يونس، وآكام هاشم، وزيد تحسين، وفرانس بطرس، وحسين علي، وميرخاس دوسكي، وأحمد مكنزي.

خط الوسط: حسن عبد الكريم، وإيمار شير، وبيتر كوركيس، وزيد إسماعيل، وأمير العماري، وكيفن يعقوب، وزيدان إقبال، ويوسف الأمين، وإبراهيم بايش، وماركو فرج.

خط الهجوم: أيمن حسين، ومهند علي، وعلي جاسم، وعلي الحمادي، وعلي يوسف.

ويسعى المنتخب العراقي لتكرار إنجاز عام 1986، حيث كانت المكسيك شاهدة على مشاركته الوحيدة في كأس العالم. ويأمل "أسود الرافدين" أن تكون الملاعب المكسيكية بوابة العبور مجددا إلى النهائيات التي ستستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الصيف المقبل.