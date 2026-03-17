وضعوا السكين على رقبة أمه.. عصابة مسلحة تثير الذعر في منزل المغربي العيناوي

عاش الدولي المغربي نائل العيناوي لاعب روما ليلة قاسية بتفاصيل صادمة، بعد تعرض منزله في العاصمة الإيطالية، لسرقة منظمة.

وأكدت صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن عصابة مكونة من 6 أشخاص يرتدون ملابس سوداء، ومسلحين بمسدسات وأقنعة على وجوههم اقتحموا منزل العيناوي بمنطقة كاستل فوزانو.

عصابة تقتحم منزل نائل العيناوي

واقتحمت العصابة المنزل عند الساعة الثالثة صباحا من فجر اليوم بالتوقيت المحلي، بعد أن كسر أفرادها نافذة الصالة.

وأوضحت أن العيناوي كان أول من استيقظ من النوم وقد أجبرته العصابة على الركوع، وبعدها أغلقت عليه باب إحدى الغرف مع والدته وزوجته وشقيقه وزوجة الأخير.

وسرقت العصابة من منزل العيناوي مجوهرات تقدر قيمتها بنحو 10 آلاف يورو (نحو 10.8 ألف دولار)، وساعة رولكس وعددا من الحقائب الفاخرة.

ووصلت الشرطة إلى المكان بعد الإبلاغ عن الحادثة وفتحت تحقيقا، علما بأنها تعاملت خلال الأشهر الماضية مع العديد من السرقات التي طالت لاعبي روما ولاتسيو.

ونقلت الصحيفة عن والدة العيناوي قولها "لقد وضعوا سكينا على رقبتي، أخذوا كل شيء ثم رحلوا وهم يأمروننا بالصمت".

ويمر العيناوي (24 عاما) حاليا بحالة من الصدمة والخوف الشديدين، وهو أمر مبرر نظرا لأن أفراد العصابة كانوا مسلحين وهددوا عائلته أمام عينيه، بحسب الصحيفة.

ويبعد منزل العيناوي بضعة كيلومترات من مركز تدريبات فريقه روما في تريغوريا، وفي الحي الذي يقطن فيه العديد من زملائه، والذي كان مسرحا للعديد من السرقات خلال السنوات الماضية كما ذكرت "لا غازيتا".

غياب العيناوي عن تدريبات روما

وأبلغ العيناوي روما على الفور بتفاصيل الواقعة، ومن المقرر أن يغيب اليوم عن التدريب في تريغوريا، قبل مواجهة بولونيا المقررة يوم الخميس القادم في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1.

إعلان

ويخوض العيناوي موسمه الأول مع روما الذي انتقل إليه في يوليو/تموز الماضي قادما من لانس الفرنسي في صفقة بلغت 23.5 مليون يورو (نحو 25.4 مليون دولار).

ويرتبط العيناوي، بعقد مع روما يستمر حتى صيف عام 2030، وشارك مع الفريق هذا الموسم في 26 مباراة بجميع البطولات ساهم خلالها بهدفين (سجل هدفا وصنع آخر) وفق بيانات موقع ترانسفير ماركت الشهير.