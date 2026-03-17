بسبب الجماهير والتحكيم.. شكاوى رسمية من الأهلي والهلال للكاف

تقدم النادي الأهلي المصري باحتجاج رسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على تأجيل النظر بالاستئناف الخاص ضد عقوبة الحرمان من جماهيره في مباراة العودة أمام الترجي التونسي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

وقال الأهلي في بيان رسمي الثلاثاء: أرسل النادي احتجاجا رسميا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم على قرار (كاف) بتأجيل نظر استئناف النادي الذي كان محددا له غدا، بخصوص عقوبة الحرمان من جماهيره في مباراة العودة أمام الترجي التونسي في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال.

سبب شكوى الأهلي للكاف

وتابع: جاء احتجاج الأهلي بشكل عاجل بعدما تلقى إخطارا من (كاف) بأن الاستئناف الذي كان محددا له الساعة الحادية عشرة صباح غد (الأربعاء) قد تأجل للواحدة ظهرا، ثم تلقى النادي إخطارا آخر بأن جلسة نظر الاستئناف تم تأجيلها لأجل غير مسمى، وهو يعلم أن لقاء العودة مع الترجي تحدد له السبت المقبل في استاد القاهرة.

وأضاف: طالب الأهلي الاتحاد الأفريقي بضرورة تنفيذ اللوائح، إذ إن الاستئناف حق قانوني للنادي ومن شأنه البت فيه قبل المباراة المقبلة، لا سيما وأن (كاف) فرض عقوبة حرمان الأهلي من جماهيره بعد الخطأ للمرة الأولى بإلقاء زجاجات المياه في مضمار الملعب.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أصدرت قرارا بإيقاف جماهير الأهلي مباراتين، مع إيقاف التنفيذ في واحدة، وغرامة مالية 60 ألف دولار على خلفية إلقاء الجماهير زجاجات المياه على لاعبي فريق الجيش الملكي المغربي في دور المجموعات.

وخسر الأهلي أمام الترجي التونسي بهدف دون رد في رادس، الأحد، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويستضيف السبت المقبل في استاد القاهرة مباراة الإياب.

احتجاج الهلال السوداني

من ناحية أخرى، قدّم نادي الهلال السوداني شكوى رسمية للاتحاد الأفريقي بشأن أداء الحكم الجنوب أفريقي أبونغيلي توم خلال مباراة الفريق ضد مضيفه نهضة بركان المغربي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

وأشار الهلال -وصيف المسابقة عامي 1987 و1992- في بيان رسمي نشره على حساب النادي بموقع فيسبوك، إلى أن العديد من القرارات المثيرة للجدل التي اتخذها الحكم أثرت بشكل كبير على نتيجة المباراة، التي انتهت بالتعادل 1-1.

وفي رسالته إلى الاتحاد الأفريقي، سرد الهلال سلسلة من الأحداث التي يرى أنها تظهر "تحيزا تحكيميا"، مشيرا إلى حصول أربعة من لاعبيه على بطاقات صفراء خلال اللقاء في ظروف مشكوك فيها، بينما تم طرد المدافع إيبويلا ببطاقة حمراء مثيرة للجدل.

كما أعرب الهلال عن قلقه بشأن ركلة الجزاء التي احتُسبت لنهضة بركان في اللحظات الأخيرة من المباراة، إذ يرى النادي أنها أثرت بشكل مباشر على النتيجة النهائية.

ويكفي الهلال التعادل السلبي في مباراة الإياب من أجل حجز بطاقة الصعود للمربع الذهبي في البطولة القارية وملاقاة الفائز من مواجهة بيراميدز المصري (حامل اللقب) والجيش الملكي المغربي.