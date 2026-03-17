"هنا نهاية مسيرتي".. فليك يحسم موقفه من البقاء مع برشلونة

اقترب المدرب الألماني هانزي فليك، مدرب برشلونة، من تمديد تعاقده مع النادي، ويعتزم المدرب الألماني الاعتزال عند انتهاء مسيرته مع العملاق الكتالوني.

وقال فليك (61 عاما) في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء قبل مباراة نيوكاسل يونايتد في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء "لا أفكر في الذهاب إلى أي ناد آخر، برشلونة سيكون محطتي الأخيرة".

وكان رئيس برشلونة خوان لابورتا قد صرح في وقت سابق لإذاعة "راديو كتالونيا" بأنه بصدد الاتفاق قريبا مع فليك على تمديد التعاقد حتى عام 2028.

وأضاف رئيس النادي خوان لابورتا، الذي أعيد انتخابه رئيسا للنادي أول أمس الأحد "سأكون سعيدا للغاية إذا بقي فليك لخمس سنوات قادمة، وحاليا سنمدد التعاقد لمدة عام آخر، لأن لدينا رغبة في استمرار العمل سويا لعام إضافي".

وينتهي تعاقد المدرب السابق لمنتخب ألمانيا وبايرن ميونخ هانزي فليك مع نادي برشلونة بحلول 30 يونيو/حزيران 2027.

وتولى فليك قيادة برشلونة منذ صيف 2024، وقاد الفريق للفوز بالدوري والكأس في موسمه الأول، ويعتلي الفريق الكتالوني قمة ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم متفوقا بفارق أربع نقاط قبل آخر عشر جولات من المسابقة.

وقال فليك في إطار سعيه لتأكيد التأهل لدور الثمانية بعد التعادل 1-1 ذهابا مع نيوكاسل "الوقت غير مناسب للحديث عن تمديد تعاقدي، فأنا سعيد للغاية هنا، ولكن يجب مناقشة الأمر مع عائلتي أولا وبعدها سيحين الوقت المناسب لحسم الأمور".

وأكد المدرب الألماني أن برشلونة تنتظره مهمة شاقة أمام نيوكاسل رغم تذبذب مستوى الفريق الإنجليزي في مشواره ببطولة الدوري.

واختتم فليك "نيوكاسل يتسم بقوة الضغط والسرعة والدفاع الجيد، لذا ستكون مباراة صعبة وقوية بدنيا، وتستلزم منا تقديم أداء مثالي".