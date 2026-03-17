يرتدي لاعبو تولوز ولوريان في فرنسا رموزا توضيحية لأنواع مختلفة من الإعاقات خلال مباراة الفريقين في الدوري الفرنسي لكرة القدم يوم السبت المقبل، وذلك بدلا من كتابة الأسماء على قمصانهم.

تأتي هذه الخطوة ضمن حملة توعية أطلقتها رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم بهدف توفير مرافق أفضل في الملاعب على المدى الطويل للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتضم الرموز سبعة أنواع من الإعاقات، وهي البصرية والإدراكية والسمعية والفكرية والأمراض المنهكة والحركية والذهنية.

وتقرر خلال هذه المباراة توفير خدمة نقل مجهزة لذوي الإعاقة، وخدمة وصف صوتي، وأجهزة مساعدة بصرية، ومساحات مصممة خصيصا للأشخاص ذوي الإعاقة الحسية والتوحدية.

وقالت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم إنه سيتم تحويل ملعب تولوز، الذي يتسع لـ 33 ألف متفرج، إلى مساحة للتوعية.

وأطلق على هذه المباراة "المباراة الأكثر شمولا"، وتنظمها رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم بالتعاون مع شركة "وورلد فوتبول ساميت" (World Football Summit) الإسبانية لتنظيم الفعاليات وجمعية "إنتيغريتد دريمز" (Integrated Dreams) البرتغالية غير الربحية، التي تعمل على دمج ذوي الإعاقة في مجال الرياضة.

ويبقى تولوز أول ناد فرنسي يستضيف هذه المبادرة التي سبق تنظيمها في إسبانيا خلال السنوات الثلاث الماضية بالتعاون مع أندية ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد.

وسيدخل لاعبو تولوز ولوريان أرض الملعب للمباراة برفقة أطفال من ذوي الإعاقة وأطفال أصحاء، للتأكيد على رسالة الدمج.

وسيكون لوكاس مازور البطل البارالمبي في تنس الريشة، والممثلة الفرنسية مايان (21 عاما) المصابة بمتلازمة داون، سفيرين لهذا الحدث، وسيقومان بركلة البداية لهذه الاحتفالية.