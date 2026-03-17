الياباني كاتسوتا يحقق إنجازا تاريخيا بفوزه برالي سفاري كينيا بعد 30 عاما

NAIVASHA, KENYA - MARCH 15: Takamoto Katsuta of Japan during Safari Rally Kenya, Round 3 of the 2026 FIA World Rally Championship on March 15, 2026 in Naivasha, Kenya. (Photo by Massimo Bettiol/Getty Images)
الياباني تاكاموتو كاتسوتا الفائز برالي سفاري كينيا (غيتي إيميجز)
Published On 17/3/2026

حقق السائق الياباني تاكاموتو كاتسوتا إنجازا تاريخيا بفوزه بسباق رالي سفاري كينيا، ليصبح أول ياباني يعتلي منصة التتويج في بطولة العالم للراليات منذ أكثر من 3 عقود.

وجاء فوز كاتسوتا، سائق فريق تويوتا، بفارق 27.4 ثانية عن الفرنسي أدريان فورمو من فريق هيونداي، في حين حل الفنلندي سامي باجاري زميله في تويوتا ثالثا. ويعد هذا الفوز الأول لكاتسوتا في مسيرته الممتدة عبر 94 مشاركة في البطولة، ليعيد إلى الأذهان إنجاز مواطنه كنجيرو شينوزوكا الذي فاز برالي كوت ديفوار عام 1992.

ورغم انسحاب إلفين إيفانز من المرحلة قبل الأخيرة بسبب عطل في نظام التعليق، فإنه حافظ على صدارة ترتيب السائقين برصيد 66 نقطة، متقدما بـ8 نقاط على زميله أوليفر سولبرغ، وبفارق 11 نقطة عن كاتسوتا بعد 3 جولات.

وقال كاتسوتا عقب عبوره خط النهاية: "من الصعب وصف ما شعرت به؛ كان الأمر جنونيا. مررت بلحظات صعبة كثيرة، وكل تلك الذكريات عادت إلى ذهني. لم يكن الأمر سهلا، لكننا وصلنا أخيرا إلى هنا".

NAIVASHA, KENYA - MARCH 15: (L-R) Toyota Team Principal Juha Kankkunen, Alexandre Coria of France and Adrien Formaux, Aaron Johnston of Ireland and Takamoto Katsuta of Japan, Marko Salminen of Finland and Sami Pajari of Finland on the final podium during Safari Rally Kenya, Round 3 of the 2026 FIA World Rally Championship on March 15, 2026 in Naivasha, Kenya. (Photo by Massimo Bettiol/Getty Images)
يعد هذا الفوز هو الأول لكاتسوتا في مسيرته الممتدة عبر 94 مشاركة في البطولة (غيتي إيميجز)

ويعرف السائق الياباني بسجله القوي في كينيا، إذ صعد إلى منصة التتويج 3 مرات في 5 مشاركات سابقة، وجاء هذا الفوز بعد حلوله ثانيا في رالي السويد مطلع الموسم. ورغم تعرضه لثقبين في الإطارات يوم الجمعة، فإن انسحاب عدد من أبرز المنافسين في المراحل الموحلة يوم السبت فتح له الطريق نحو الصدارة.

من جانبه، وصف رئيس الفريق يوها كانكونن الفوز بأنه "مستحق"، مشيرا إلى أن عطلة نهاية الأسبوع كانت مليئة بالتقلبات، وأن انسحاب 3 سيارات شكل "كارثة"، لكن الفريق نجح في تعويض النقاط يوم الأحد.

وتتجه الأنظار الآن إلى الجولة المقبلة من البطولة، رالي كرواتيا، الذي يقام على الطرق الإسفلتية حول مدينة رييكا بين 9 و12 أبريل/نيسان، حيث يسعى كاتسوتا لتأكيد حضوره بين نخبة السائقين العالميين.

المصدر: الجزيرة + رويترز

