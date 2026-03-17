الياباني كاتسوتا يحقق إنجازا تاريخيا بفوزه برالي سفاري كينيا بعد 30 عاما

حقق السائق الياباني تاكاموتو كاتسوتا إنجازا تاريخيا بفوزه بسباق رالي سفاري كينيا، ليصبح أول ياباني يعتلي منصة التتويج في بطولة العالم للراليات منذ أكثر من 3 عقود.

وجاء فوز كاتسوتا، سائق فريق تويوتا، بفارق 27.4 ثانية عن الفرنسي أدريان فورمو من فريق هيونداي، في حين حل الفنلندي سامي باجاري زميله في تويوتا ثالثا. ويعد هذا الفوز الأول لكاتسوتا في مسيرته الممتدة عبر 94 مشاركة في البطولة، ليعيد إلى الأذهان إنجاز مواطنه كنجيرو شينوزوكا الذي فاز برالي كوت ديفوار عام 1992.

ورغم انسحاب إلفين إيفانز من المرحلة قبل الأخيرة بسبب عطل في نظام التعليق، فإنه حافظ على صدارة ترتيب السائقين برصيد 66 نقطة، متقدما بـ8 نقاط على زميله أوليفر سولبرغ، وبفارق 11 نقطة عن كاتسوتا بعد 3 جولات.

وقال كاتسوتا عقب عبوره خط النهاية: "من الصعب وصف ما شعرت به؛ كان الأمر جنونيا. مررت بلحظات صعبة كثيرة، وكل تلك الذكريات عادت إلى ذهني. لم يكن الأمر سهلا، لكننا وصلنا أخيرا إلى هنا".

ويعرف السائق الياباني بسجله القوي في كينيا، إذ صعد إلى منصة التتويج 3 مرات في 5 مشاركات سابقة، وجاء هذا الفوز بعد حلوله ثانيا في رالي السويد مطلع الموسم. ورغم تعرضه لثقبين في الإطارات يوم الجمعة، فإن انسحاب عدد من أبرز المنافسين في المراحل الموحلة يوم السبت فتح له الطريق نحو الصدارة.

من جانبه، وصف رئيس الفريق يوها كانكونن الفوز بأنه "مستحق"، مشيرا إلى أن عطلة نهاية الأسبوع كانت مليئة بالتقلبات، وأن انسحاب 3 سيارات شكل "كارثة"، لكن الفريق نجح في تعويض النقاط يوم الأحد.

وتتجه الأنظار الآن إلى الجولة المقبلة من البطولة، رالي كرواتيا، الذي يقام على الطرق الإسفلتية حول مدينة رييكا بين 9 و12 أبريل/نيسان، حيث يسعى كاتسوتا لتأكيد حضوره بين نخبة السائقين العالميين.