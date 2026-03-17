العداءة الإثيوبية فوتين تسفاي تسجل ثاني أسرع زمن في تاريخ الماراثون

حققت العداءة الإثيوبية فوتين تسفاي إنجازا تاريخيا في أول ظهور لها بسباقات الماراثون، بعدما فازت بماراثون برشلونة أمس الأحد مسجلة زمنا قدره ساعتان و10 دقائق و53 ثانية، وهو ثاني أسرع زمن في تاريخ هذه الرياضة.

وتفوقت تسفاي البالغة من العمر 28 عاما بفارق كبير على الكينية جيبكوسغي كيبليمو التي حلت ثانية متأخرة بنحو 8 دقائق، في حين جاءت الإثيوبية زينب يمير في المركز الثالث.

وقالت تسفاي عقب السباق: "اليوم كان رائعا، لم يكن ما توقعت، لكنه جيد. خطتي كانت مهاجمة الرقم العالمي، لكن الرياح القوية منعتني من الضغط في الجزء الأخير من السباق. لم أنجح اليوم، لكن في الماراثون المقبل سأحاول مجددا".

زمن تسفاي جاء أقل بـ57 ثانية من الرقم القياسي العالمي المسجل باسم الكينية روث تشبنغيتش (2:09:56)، الذي ما زال قائما رغم إيقافها 3 سنوات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بسبب انتهاك قواعد مكافحة المنشطات، إذ سُجل قبل ثبوت المخالفة.

وفي سباق الرجال، فاز الأوغندي أبيل تشيلنغات بالمركز الأول، متقدما على الكيني باتريك موسين والإثيوبي جوناثان كورير.