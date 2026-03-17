لاعب جزائري أمام القضاء بسبب شرطية

أوقفت شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي في الجزائر لاعب شباب بلوزداد، لطفي بوصوار، إثر مشادة مع شرطية كانت تقوم بإجراءات إدارية تخص مدربا أجنبيا مرافقا له، حيث وجه اللاعب لها عبارات اعتبرت مهينة أمام موظفين ومسافرين.

وجاءت الحادثة مباشرة بعد عودة فريق شباب بلوزداد من مصر، حيث تعادل مع مضيفه المصري البورسعيدي (1-1)، مساء السبت، في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكان بوصوار صاحب هدف التعادل القاتل لفريقه في تلك المباراة.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام جزائرية، بينها الخبر، فإن الواقعة حدثت بعد طلب اللاعب من الشرطية السماح بمرور مدرب فريقه، سيد راموفيتش، إلى مصلحة ختم الجوازات في وقت لم تكن قد باشرت عملها بعد، وعندما أوضحت له ذلك، رد عليها بطريقة اعتبرت غير لائقة، ما أدى إلى توقيفه.

بينما نقلت صحيفة "النهار" الجزائرية أن اللاعب أحيل إلى وكيل الجمهورية في محكمة الدار البيضاء بالعاصمة الجزائرية، لمتابعته بجنحة إهانة هيئة نظامية أثناء أداء مهامها، فيما طالب دفاعه بالإفراج عنه مع تقديم ضمانات لحضوره المحاكمة.

وأضافت أنه خلال الجلسة، التمس دفاع المتهم بوصوار بإلحاح ترك موكله حرا طليقا، على أن يمثل للمحاكمة في الجلسة المقبلة، مقدما جملة من الضمانات قال المحامي إنها تتوفر في موكله.

وأوضح المحامي أن موكله يمثل العلم الجزائري ويلعب في فريق عريق وغني عن التعريف، وأن إيداعه الحبس هو إجحاف في حقه رغم التهمة المتابع بها.

وأمام طلبات الدفاع، قررت المحكمة الإفراج عن المتهم لطفي بوصوار، مع تأجيل محاكمته إلى جلسة 30 مارس/آذار الجاري.