موعد مباراة الأهلي ضد الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة

RIYADH, SAUDI ARABIA - FEBRUARY 02: Referee Yael Falcon Perez shows a red card to Ali Majrashi of Al Ahli after a foul, leading to a second yellow card during the Saudi Pro League match between Al Hilal and Al Ahli at Kingdom Arena on February 02, 2026 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images)
القمة بين الأهلي والهلال تتجدد في نصف نهائي كأس الملك (غيتي)
Published On 17/3/2026

يستضيف ملعب "الإنماء" بجدة القمة بين الأهلي والهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (كأس الملك)، غدا الأربعاء 18 مارس/آذار 2026.

موعد مباراة الأهلي والهلال في نصف نهائي كأس الملك

تقام مباراة الأهلي والهلال في نصف نهائي كأس ملك السعودية بملعب الإنماء يوم الأربعاء المقبل.

وتنطلق المباراة في حدود الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت السعودية وقطر، التاسعة (21:00) بتوقيت مصر، والثامنة (20:00) بتوقيت تونس والجزائر.

قنوات البث المباشر لمباراة الهلال والأهلي في كأس الملك

  • thmanayah

كما يمكنكم متابعة تغطية حية واستثنائية لحظة بلحظة بالصور والفيديوهات والتغريدات قبل انطلاق المباراة بساعتين عبر موقع الجزيرة نت.

وتجرى في نفس التوقيت مواجهة نصف النهائي الثاني بين الاتحاد والخلود، وإن تأهل الأهلي والاتحاد إلى نهائي كأس الملك فسيكون ديربي جدة عنوانا للمشهد الختامي لكأس خادم الحرمين، وهو ما لم يحدث منذ فترة.

المصدر: الجزيرة

