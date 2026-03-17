موعد مباراة الأهلي ضد الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب "الإنماء" بجدة القمة بين الأهلي والهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (كأس الملك)، غدا الأربعاء 18 مارس/آذار 2026.

تقام مباراة الأهلي والهلال في نصف نهائي كأس ملك السعودية بملعب الإنماء يوم الأربعاء المقبل.

وتنطلق المباراة في حدود الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت السعودية وقطر، التاسعة (21:00) بتوقيت مصر، والثامنة (20:00) بتوقيت تونس والجزائر.

قنوات البث المباشر لمباراة الهلال والأهلي في كأس الملك

كما يمكنكم متابعة تغطية حية واستثنائية لحظة بلحظة بالصور والفيديوهات والتغريدات قبل انطلاق المباراة بساعتين عبر موقع الجزيرة نت.

وتجرى في نفس التوقيت مواجهة نصف النهائي الثاني بين الاتحاد والخلود، وإن تأهل الأهلي والاتحاد إلى نهائي كأس الملك فسيكون ديربي جدة عنوانا للمشهد الختامي لكأس خادم الحرمين، وهو ما لم يحدث منذ فترة.