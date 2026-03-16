14 مليون دولار.. تشيلسي يدفع غاليا ثمن أسرار الماضي

قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم -اليوم الاثنين- تغريم تشيلسي مبلغا قياسيا بلغ 10.75 مليون جنيه إسترليني (نحو 14.28 مليون دولار) لمخالفته ⁠قواعد الدوري المتعلقة بالتقارير المالية واستثمارات الأطراف الثالثة وتنمية اللاعبين الشبان.

كما تعرض النادي لحظر على انتقالات لاعبي الفريق الأول لمدة عام واحد، مع إيقاف التنفيذ لمدة عامين، بالإضافة إلى حظر فوري على انتقالات لاعبي الأكاديمية لمدة تسعة أشهر.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي في بيان إن مالكي تشيلسي الحاليين أبلغوا طوعا في عام 2022 بأن لديهم أدلة على انتهاك محتمل

للقواعد.

وذكرت: "انتهت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى اتخاذ إجراءين تأديبيين منفصلين يتعلقان بنادي تشيلسي لكرة القدم عقب

قيامه بالإبلاغ طوعا عن خروقات محتملة للقواعد".

وأضافت الرابطة أنه، بعد إجراء تحقيق، ثبت تقديم ‌أطراف ثالثة مرتبطة بالنادي مدفوعات لم يتم الكشف عنها للاعبين ووكلاء غير مسجلين وأطراف ثالثة أخرى بين عامي 2011 و2018.

وقالت الرابطة: "لم يتم الكشف عن هذه المدفوعات للجهات التنظيمية لكرة القدم حينها بما في ذلك رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز. وتم تقديم هذه المدفوعات لصالح تشيلسي وكان ينبغي التعامل معها على أنها مدفوعات نفذها النادي".

وأضافت: "كما أقر النادي، من بين أمور أخرى، بأن إجراء هذه المدفوعات علاوة على عدم الإفصاح عنها للرابطة يشكل خرقا لمتطلبات التصرف بحسن نية تجاه الرابطة".

أبراموفيتش باع النادي في 2022

كان النادي اللندني لا يزال مملوكا خلال تلك الفترة للملياردير الروسي رومان أبراموفيتش. وباع النادي في عام 2022 عقب غزو روسيا لأوكرانيا وتولى إدارته في مايو/أيار 2022 اتحاد شركات بقيادة المستثمر الأمريكي تود بولي وشركة الاستثمار الخاص "كليرليك كابيتال" (Clearlake Capital).

وقالت الرابطة إنها قامت أيضا بتقييم "سلسلة من إعادة حسابات البيانات المالية التاريخية للنادي" التي أخذت في الاعتبار المدفوعات التي تمت لصالح تشيلسي. وذكر البيان أن النادي قبل غرامة قدرها 10 ملايين جنيه إسترليني (نحو 13.28 مليون دولار).

تجنب تشيلسي خصما للنقاط بعد أن ارتأت رابطة الدوري الممتاز أنه "في أي ظرف من الظروف، لم يكن النادي ليخالف قواعد الربحية والاستدامة الخاصة بالدوري خلال الفترات ذات الصلة".

وقالت الرابطة: "كان إبلاغ النادي استباقيا عن نفسه وإقراره بالمخالفات وتعاونه الاستثنائي طوال فترة التحقيق عوامل مهمة خففت

من العقوبات".

وتركز تحقيق بشأن انتهاكات لوائح تنمية الشباب في الدوري الإنجليزي الممتاز -بعد تقرير طوعي من النادي- على تسجيل لاعبي

الأكاديمية بين عامي ‌2019 و2022.

ستدخل العقوبات حيز التنفيذ فورا، كما سيتحمل النادي كامل تكاليف التحقيق والعملية التأديبية التي اتخذتها الرابطة.

وقال تشيلسي في بيان: "منذ بداية هذه العملية، تعامل النادي مع هذه الأمور بأقصى درجات الجدية وقدم تعاونا كاملا ‌مع ‌جميع الهيئات

التنظيمية ذات الصلة".

وتعد هذه العقوبة المالية الأضخم على الإطلاق التي تفرضها رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز. وفرض الرقم القياسي السابق

للغرامة والبالغ 5.5 ملايين جنيه إسترليني (نحو 7.31 ملايين دولار) على وست هام يونايتد في 2007.