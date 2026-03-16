هوندا أسطورة اليابان يخسر عقدا أمريكيا بسبب منتخب إيران

كشف نجم كرة القدم اليابانية المعتزل كيسوكي هوندا أن شركة أمريكية ألغت اتفاقا إعلانيا معه، بعد ساعات من موقفه الداعم لمشاركة منتخب إيران في نهائيات كأس العالم 2026.

وكان هوندا (39 عاما) قد شارك قبل أيام على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، منشورا يتضمن صورة لمنتخب إيران وترك تعليقا مثيرا للغاية.

وكتب النجم السابق لمنتخب اليابان باللغة الإنجليزية "أعلم أنه أمر حساس للغاية، لكنني شخصيا أريدهم أن يشاركوا في كأس العالم".

وبعد أقل من 24 ساعة على إعلان موقفه هذا، شارك هوندا منشورا آخر أعلن فيه أن شركة أمريكية ألغت معه اتفاقا إعلانيا.

ونشر هوندا "يبدو أن هذا البيان أدى إلى إلغاء إعلان من شركة أمريكية كان على وشك الانتهاء منه، ليتزامن مع كأس العالم".

وأضاف هذه المرة باللغة اليابانية "الشركات التي تتخذ قرارات وتتبنى أفكارا فاسدة متجاهلة جوهر القضية، نحن من جانبنا لا نرغب بالتعامل معها أساسا".

أسطورة يابانية

ويعد هوندا واحدا من أبرز نجوم كرة القدم اليابانية، إذ ظهر بقميص منتخب بلاده في 98 مباراة دولية سجل خلالها 37 هدفا وقدم لزملائه 23 تمريرة حاسمة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الشهير.

وسبق لهوندا الظهور مع اليابان في 10 مباريات خلال 3 بطولات لكأس العالم وهي جنوب إفريقيا 2010، البرازيل 2014 وروسيا 2018، ساهم خلالها بـ7 أهداف (سجل 4 وصنع 3).

وتوج هوندا مع منتخب اليابان بكأس آسيا 2011، التي أقيمت في دولة قطر، بعد فوزه في النهائي على أستراليا بهدف دون رد.

وخلال مسيرته الكروية ارتدى هوندا قميص العديد من الأندية البارزة في مقدمتها ميلان الإيطالي وسسكا موسكو الروسي وبوتافوغو البرازيلي، وتوج مع الأول بكأس السوبر المحلي ومع الثاني بعدة ألقاب في الدوري والكأس وكأس السوبر.

مجموعة اليابان وإيران في كأس العالم 2026

وأوقعت قرعة كأس العالم 2026 المنتخب الياباني في المجموعة السادسة إلى جانب هولندا، تونس والمتأهل من المسار الثاني من الملحق الأوروبي (ألبانيا، بولندا، أوكرانيا، السويد).

أما منتخب إيران الذي طالب مسؤولوه بنقل مباريات مجموعتها إلى المكسيك، فيلعب في المجموعة السابعة مع بلجيكا، مصر ونيوزلندا.