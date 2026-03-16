مواجهة ودية مرتقبة بين السعودية ومصر في جدة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم -الأحد- أن المنتخب الوطني سيواجه ⁠نظيره السعودي وديا في ⁠27 مارس/آذار الجاري في مدينة جدة،

وذلك في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا الشمالية.

وقال الاتحاد المصري عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "توصل ⁠الاتحاد المصري لكرة القدم ونظيره السعودي إلى اتفاق يقضي

بإقامة مباراة دولية ودية بين المنتخبين الشقيقين يوم 27 مارس/آذار الحالي في مدينة جدة بالسعودية، وذلك في إطار استعدادات المنتخبين

للمشاركة في كأس العالم 2026".

وأضاف الاتحاد "يأتي هذا ⁠اللقاء في إطار توفير أفضل إعداد للمنتخب الوطني الأول قبل خوض البطولة".

وكان من المقرر أن تخوض مصر مباراتين وديتين أمام السعودية وإسبانيا في قطر هذا الشهر، على هامش مهرجان كروي كان سيشهد إقامة

مباراة "فيناليسيما" بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية، إسبانيا والأرجنتين، قبل أن يتم إلغاء المهرجان بسبب الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وعبر الاتحاد المصري عن خالص شكره وتقديره ‌للاتحاد القطري لكرة القدم على مبادرته بتنظيم هذا المهرجان، مقدما دعواته بالأمن والسلامة لكافة أنحاء الوطن العربي.

وتخوض مصر منافسات كأس العالم المقبلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ضمن المجموعة السابعة، التي تضم أيضا منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

وأكد الاتحاد السعودي على حساباته الرسمية موعد مواجهة مصر في جدة كما كشف عن مباراة ودية ثانية أمام صربيا في 31 مارس/آذار في

بلغراد.

وقال الاتحاد في بيان "قرر الجهازان الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول نقل المعسكر الإعدادي، والذي كان من المقرر إقامته في العاصمة القطرية الدوحة خلال فترة "أيام الفيفا" من 23 إلى 31 ⁠مارس/آذار الجاري، ليقام في جدة وجمهورية صربيا.

وأضاف "يثمن الاتحاد السعودي لكرة القدم مبادرة الاتحاد القطري ⁠لكرة القدم بتنظيم مهرجان كرة القدم خلال فترة التوقف الدولي، مؤكدا أن مثل هذه التجمعات تسهم في تطوير كرة القدم ورفع جودة البرامج الإعدادية للمنتخبات".

وأوقعت قرعة كأس العالم منتخب السعودية ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات إسبانيا وأوروغواي والرأس الأخضر.