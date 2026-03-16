منشار ومطرقة.. جريمة قتل تهز روسيا والجاني لاعب كرة قدم

أقر لاعب روسي شاب بارتكاب جريمة قتل صادمة، ذهبت ضحيتها سيدة أعمال وذلك في أحد المنازل بالعاصمة موسكو.

وذكر موقع "غازيتا" (Gazeta) الروسي أن دانيل سيكاش لاعب الفريق الرديف لإف سي أورال يكاترينبورغ نفّذ الجريمة بأمر من مجموعة من المحتالين، كانوا قد تواصلوا معه عبر الهاتف متظاهرين بأنهم موظفون في سلطات إنفاذ القانون وأخبروه أنه سيشارك في عملية خاصة.

وفي تفاصيل الجريمة فقد توجه سيكاش (20 عاما) يوم 13 مارس/آذار الماضي إلى شقة في شارع "جادة ستروغينسكي" في موسكو، مسلحا بمنشار كهربائي، وعتلة، ومطرقة، وأدوات أخرى.

وبدأ المتهم بمحاولة فتح الخزنة في حين خرجت ابنة الضحية البالغة من العمر 16 عاما، لإخبار والدتها بوجود "موظف من الأجهزة الخاصة" في الشقة.

وحاولت السيدة منع سيكاش من مواصل فتح الخزنة قبل أن يوجّه إليها بأمر من المحتالين عدة لكمات وطعنها مرتين على الأقل، ما أدى إلى وفاتها على الفور.

وبعد جريمة القتل فتح سيكاش الخزنة وسرق أموالا تزيد عن 2000 دولار أمريكي وعملات معدنية نادرة، ثم ألقى بها من النافذة وفق تعليمات المحتالين، وبعدها احتجز ابنة الضحية في الشقة قبل أن يطلق سراحها في اليوم التالي.

وألقت الشرطة الروسية القبض على سيكاش في فندق يبعد عن مكان الجريمة مسافة 14 كيلومترا، فيما أكد الموقع أن الجاني وقع في فخ محتالين أوكرانيين.

وفتح مكتب التحقيقات الجنائية الروسي قضية جنائية ضد سيكاش بموجب المادة 105 من القانون الجنائي المعمول به في البلاد.

وأكد مكتب الجنايات أن اللاعب أدلى باعتراف كامل حول الجريمة، وأبدى ندمه على ما فعل إذ قال "أعترف بكل شيء وأشعر بالندم".

وسبق لسيكاش أن مثل المنتخب الروسي لكرة القدم في الفئات السنية، قبل أن ينضم لاحقا إلى الفريق الرديف لنادي أورال المنافس حاليا في دوري الدرجة الرابعة.

من جهته أوضح النادي لوكالة "ريا نوفوستي" (Ria Novosti) الروسية الحكومية، أن سيكاش كان قد غادر معسكر الفريق قبل أيام، بحجة أنه متجه إلى موسكو لمتابعة أمور تتعلق بدراسته.