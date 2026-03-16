لابورتا رئيسا لبرشلونة لولاية رابعة بفوز كاسح على فونت

حسم خوان لابورتا سباق رئاسة نادي برشلونة بفوز ساحق ومريح على منافسه المباشر فيكتور فونت، ليؤكد سيطرته المطلقة على المشهد الإداري في "كامب نو" لولاية رابعة تمتد حتى عام 2031.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو (Mundo Deportivo) أن النتائج النهائية للعملية الانتخابية أظهرت تفوقا كبيرا للابورتا (63 عاما)، الذي حصد 32.934 صوتا بنسبة بلغت 68.18% من إجمالي أصوات الأعضاء. في المقابل، حصل منافسه فيكتور فونت (53 عاما) على 14.385 صوتا بنسبة 29.78%، مما عكس فجوة شاسعة بين المشروعين اللذين طُرحا على أعضاء النادي.

وشهدت الانتخابات مشاركة 48.440 عضوا، وهي رابع أعلى نسبة مشاركة إجمالية في تاريخ النادي، رغم أنها سجلت ثاني أدنى نسبة مشاركة مئوية (42.34%) قياسا بكتلة الناخبين المؤهلين. كما سُجلت 984 صوتا فارغا و177 صوتا باطلا.

تحولت المعركة الانتخابية، التي اقتصرت على مرشحين اثنين بعد عجز مارك سيريا وتشافي فيلاخونا عن تأمين التوقيعات اللازمة، إلى ما يشبه الاستفتاء المباشر على شخص لابورتا.

ورغم محاولات فونت تقديم نفسه كبديل يمثل التغيير والقطيعة مع الماضي، إلا أن قاعدة "بلاوغرانا" اختارت تجديد الثقة في الرئيس التاريخي للنادي وبفارق كبير جدا.