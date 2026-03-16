بالفيديو.. حكم مباراة الترجي والأهلي يثير الجدل بتصرف غريب بعد صافرة النهاية

فجر الحكم الدولي السنغالي عيسى سي حالة من الجدل بعد تصرفه الغريب في نهاية مباراة الترجي التونسي والأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الترجي فوزا صعبا على الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي جرت على ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس مساء الأحد، في ذهاب الدور ربع النهائي من أقوى بطولة للأندية في القارة السمراء.

لقطة غريبة لحكم مباراة الترجي والأهلي

وأطلق سي صافرة النهاية وبعدها مباشرة وضع يده في جيبه وأخرج منها بطاقة حمراء دون أن يشهرها لأي من لاعبي الفريقين، في تصرف أثار الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى ما يبدو فإن هذا التصرف جاء كخطوة استباقية من الحكم لمنع أي احتجاج من لاعبي أو مسؤولي الأهلي، خاصة وأن وليد صلاح الدين مدير الكرة للنادي القاهري شوهد وهو يتجه إليه بعد الصافرة.

وحاول عدد من لاعبي الأهلي بالفعل التحدث مع الحكم أبرزهم حسين الشحات، لكن مدير الكرة حال دون ذلك خوفا من تلقي أي منهم بطاقة ملونة قبل مباراة الإياب.

ركلة جزاء الترجي أمام الأهلي

واحتسب سي ركلة جزاء لصالح الترجي في الدقيقة 67 بعد العودة إلى تقنية الفيديو المساعد، بسبب وجود لمسة يد على محمد هاني مدافع الأهلي.

اللافت أن القرار جاء بعد نحو 5 دقائق تقريبا من لمسة اليد، وهو ما فجر غضب لاعبي الأهلي أبرزهم أشرف بن شرقي الذي ناقش الحكم وسط الحالة من التوتر الشديد.

ويعتقد لاعبو الأهلي أيضا أن ذراع هاني كانت في حالة طبيعية ولا تستدعي احتساب ركلة جزاء، لكن كل مطالباتهم ذهبت سدى بعد أن أصر سي على قراره.

قناة الأهلي تهاجم الحكم عيسى سي

وصبت قناة الأهلي التلفزيونية جام غضبها على الحكم عيسى سي، واصفة إياه بأنه "حكم ظالم، فاسد، مرتش".

وترى القناة أن فريقها كان يستحق ركلة جزاء في الشوط الأول بداعي وجود مسك واضح لأشرف بن شرقي، وهي لقطة مرت "مرور الكرام" على حد تعبيرها، بينما احتسب ركلة جزاء لصالح الترجي رغم أن ذراع هاني كانت في "وضع طبيعي" وفق رأيها.

الغندور والبنا: ركلة الجزاء غير صحيحة

في السياق اتفق حكمان مصريان سابقان على عدم صحة قرار الحكم، وأوضحا أن الكرة اصطدمت في منقطة من جسد اللاعب لا يعاقب عليها القانون.

وقال الحكم جمال الغندور "الكرة اصطدمت بكتف اللاعب بمكان لا يُحتسب بسببه ركلة جزاء سواء جاء اللمس عن طريق الاصطدام أو حتى عن طريق الحركة، وبالتالي ركلة الجزاء غير صحيحة".

وبخصوص ما فعله الحكم سي في نهاية المباراة علق الغندور "قام الحكم بتصرف يحدث للمرة الأولى، وهي خطوة أراد من خلالها تهديد أي لاعب أو أي إداري يقترب منه. حركة جديدة لم نرها قبل ذلك في الملاعب".

أما مواطنه محمود البنا، فرغم أنه اعتبر أن يد محمد هاني كانت في وضع غير طبيعي إلا أنها اصطدمت "بمنطقة لا يعاقب عليها القانون وهي منطقة أسفل الإبط، وبالتالي كان استدعاء الحكم من قبل تقنية الفيديو المساعد غير صحيح، والقرار كذلك غير صحيح".

أول فوز للترجي على الأهلي منذ 8 سنوات

ويُعد هذا الفوز هو الأول للترجي على الأهلي منذ 8 سنوات، وبالتحديد منذ إياب نهائي البطولة ذاتها عام 2018 حين انتصر الفريق التونسي بثلاثية نظيفة على نفس الملعب.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان إيابا يوم السبت المقبل على ملعب القاهرة الدولي عند الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، 21:00 بتوقيت القاهرة، 20:00 بتوقيت تونس.

وستُقام القمة المصرية التونسية خلف أبواب مغلقة، تنفيذا للعقوبة التي فرضتها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على الأهلي بعد الأحداث التي شهدتها مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام الجيش الملكي المغربي.