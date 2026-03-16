بعد ميلان ويوفنتوس.. كبرى أندية تركيا تغري ليفاندوفسكي

يدخل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مرحلة "غامضة" بشأن مستقبله مع نادي برشلونة، حيث حدد شهر مايو/أيار المقبل موعداً نهائياً لفك الارتباط أو تجديد العهد مع "البلوغرانا".

ورغم إعطاء المهاجم المخضرم الأولوية المطلقة للاستماع لعرض النادي الكتالوني، إلا أن المعطيات المالية القادمة من "إسطنبول" بدأت بفرض واقع جديد على طاولة المفاوضات.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة في يونيو/حزيران 2026.

عروض تركية تكسر الأرقام القياسية

كشفت تقارير إعلامية بولندية، تصدرتها قناة "كانال سبورتوفي"، عن دخول قطبي الكرة التركية بشكتاش وفنربخشة سباق التعاقد مع "ليفانغول" بقوة غير مسبوقة:

عرض بشكتاش: يتضمن راتباً سنوياً صافياً قدره 20 مليون يورو بعقد لمدة عامين، بالإضافة إلى مكافأة توقيع تصل إلى 10 ملايين يورو في حال انتقاله بصفقة حرة.

الموقف السعودي والأمريكي: في حين تراجع خيار الدوري السعودي مؤقتاً، تظل أندية الدوري الأمريكي وعلى رأسها شيكاغو فاير تراقب الموقف عن كثب.

إلى جانب الإغراءات المالية، لم يغب الجانب التنافسي عن المشهد؛ حيث تواصل عملاقا الدوري الإيطالي ميلان ويوفنتوس مع وكلاء اللاعب في الأسابيع الأخيرة، عارضين عليه مشروعاً رياضياً يضمن له الحفاظ على مركزه الأساسي في قمة الهرم الأوروبي، وهو ما قد يفتقده في برشلونة الموسم المقبل.

برشلونة.. موازنة بين "السقف المالي" و"الحاجة الفنية"

على الجانب الآخر، يبدو رئيس النادي خوان لابورتا متمسكاً ببقاء ليفاندوفسكي، لكن بشروط "كتالونية" قاسية تتضمن:

تخفيض الرواتب: تقديم عقد لموسم واحد براتب منخفض يتناسب مع سياسة النادي المالية.

الدور الثانوي: قبول اللاعب بدور المداورة تحت قيادة هانسي فليك، الذي سيكون لرأيه الفني الكلمة الفصل بعد جلسة مرتقبة بين الطرفين.

البديل الجاهز: تعمل الإدارة الرياضية بالتوازي على تأمين "مهاجم سوبر" شاب ليكون خليفة ليفاندوفسكي في حال قرر الأخير الرحيل.

يعيش ليفاندوفسكي أيامه الأخيرة في برشلونة بحماس مشوب بالحذر، فبينما تميل العاطفة نحو "كتالونيا"، تشير لغة الأرقام والتلميحات العائلية إلى أن رحلة البولندي في "الليغا" قد وصلت إلى نهايتها.