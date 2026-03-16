برشلونة ضد نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا الموعد والقنوات الناقلة

NEWCASTLE UPON TYNE, ENGLAND - MARCH 10: Dan Burn of Newcastle United challenges Robert Lewandowski of Barcelona during the UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg match between Newcastle United FC and FC Barcelona at St James' Park on March 10, 2026 in Newcastle upon Tyne, England.
لقاء مرتقب بين برشلونة ونيوكاسل في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (غيتي)
Published On 16/3/2026

يستضيف برشلونة منافسه نيوكاسل في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء 18 مارس/آذار 2026 على ملعب كامب نو.

موعد مباراة برشلونة ضد نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة برشلونة ضد نيوكاسل في إياب ثمن نهائي أبطال أوروبا بملعب كامب نو يوم الأربعاء 18 مارس/آذار.

وتنطلق القمة بين برشلونة ونيوكاسل عند الساعة الثامنة وخمسة وأربعين دقيقة (20:45) بتوقيت قطر والسعودية، (19:45) بتوقيت مصر و(18:45) بتوقيت تونس والجزائر.

قنوات البث المباشر لمباراة برشلونة ونيوكاسل

قنوات بي إن سبورتس (beIN SPORTS) هي الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

  • beIN SPORTS 2

كما يمكنكم متابعة تغطية حية لحظة بلحظة بالصور والفيديوهات والتغريدات قبل انطلاق المباراة بساعتين عبر موقع الجزيرة نت.

وقد انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين قبل أسبوع في سانت جيمس بارك على نتيجة التعادل الإيجابي 1-1.

وتعد هذه المواجهة الثالثة بين الفريقين بعدما التقيا في دور المجموعات وفاز برشلونة 2-1.

المصدر: الجزيرة

