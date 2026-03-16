رمضان في أوروبا.. سر صمود اللاعبين المسلمين مع ضغط المباريات

مع اقتراب نهاية شهر رمضان، يعيش اللاعبون المسلمون في الملاعب الأوروبية تحديات الحفاظ على اللياقة والطاقة بشكل أكبر، فما بين الإرهاق البدني بفعل ضغط المباريات، وذروة الصيام، تتزايد الحاجة إلى إدارة خاصة للتغذية والترطيب والنوم.

ويمثّل شهر رمضان تجربة مختلفة للاعبين المسلمين في الملاعب الأوروبية على المستويين الجسدي والذهني، إذ يفرض الصيام تغييرا في الروتين اليومي المتعلق بالتدريبات وأوقات الراحة والتعافي، إضافة إلى مواعيد تناول الطعام والشراب.

ويدفع هذا الواقع الجديد الأجهزة الفنية والطبية للأندية إلى البحث عن أفضل السبل لدعم اللاعبين ومساعدتهم على الحفاظ على جاهزيتهم ولياقتهم خلال الشهر الفضيل، بما يراعي خصوصيته وأهميته لديهم.

ويفرض هذا الموضوع نفسه بقوة منذ سنوات لأن كثيرا من النجوم المسلمين من العرب والأفارقة وحتى الأوروبيين، أصبح لهم دور رئيس في قيادة فرقهم إلى تحقيق الألقاب، وهو ما يجعل التزامهم بفريضة الصيام وتأثيرها على أدائهم مادة دسمة في وسائل الإعلام، خاصة وأن الشهر الفضيل يتزامن مع منتصف الموسم، وهي فترة حاسمة لكل الأندية وفي مقدمتهم الكبرى التي تنافس على البطولات.

ويُعد الحفاظ على مستويات مرتفعة من الطاقة من أبرز الجوانب التي تتطلب عناية خاصة لدى اللاعبين الصائمين، لا سيما خلال الحصص التدريبية والمباريات. فالصيام لساعات طويلة يستدعي تنظيما دقيقا لمواعيد التغذية والسوائل، لتفادي الإرهاق أو الجفاف وضمان أفضل مستوى من الجاهزية.

عناصر أساسية لتعزيز التعافي

ويرى البروفيسور فينسنت غوتبارغ المدير الطبي للاتحاد الدولي للاعبين المحترفين "فيفبرو" (FIFPRO)، أن هناك 3 عناصر أساسية لتعزيز تعافي اللاعب من الناحية البدنية في شهر رمضان هي التغذية، الترطيب والنوم.

وقال "يحتاج الرياضيون عادة إلى ما لا يقل عن 3 وجبات متكاملة يوميا، وفي رمضان يتناولون وجبتين رئيستين طوال اليوم (السحور والفطور)، وعليه يُفضل أن تكون الوجبة الأولى غنية بالأطعمة ذات المؤشر الغلايسيمي المرتفع (البطاطس والأرز) لما توفره من طاقة وفيرة، على أن تحتوي الثانية على أطعمة منخفضة المؤشر الغلايسيمي، إلى جانب تناول المكملات الغذائية لكن باستشارة طبيب النادي".

أما فيما يتعلق بالترطيب فيرى غوتبارغ أنه يحب إيجاد توازن بين شرب السوائل بانتظام والحصول على نوم جيد في الليل.

وزاد "يمكن استخدام استراتيجيات التبريد للحد من فقدان السوائل عبر التعرق مثل استخدام المناشف الباردة والمضمضة بالماء، كما أن الاستحمام البارد بعد الحصص التدريبية قد يساعد على تقليل فقدان السوائل، وينبغي أيضا الاهتمام بمسألة تعويض الصوديوم مع تجنب القهوة والشاي".

ويحتاج جسم اللاعب خلال شهر رمضان إلى التكيف مع "جدول بيولوجي" مختلف، وقد يكون اضطراب النوم هو العامل الأكثر تأثيرا.

وبين غوتبارغ "تصبح الساعة البيولوجية مختلفة عما اعتاد عليه اللاعبون، ومع نقص التغذية والترطيب خلال النهار قد يصبح الأداء على مستوى عال تحديا حقيقيا".

ويعتقد غوتبارغ أنه لا علاقة للصيام بتحسن أداء اللاعبين على الصعيد الفني، لكنه أقر في الوقت نفسه أن ذلك يعود عليهم بفوائد نفسية بقوله "في ظل إدراك الصائمين بنقص الطاقة، قد يجعل البعد الروحي لرمضان مصدرا إضافيا للدافع أو الإلهام لتقديم أداء أفضل".

تأثير الصيام على إصابات اللاعبين

يؤكد "فيفبرو" أنه لم تجر دراسات طبية كثيرة حول تأثير الصيام على الإصابات، مشيرا إلى وجود دراستين فقط أجريتا في قطر وتونس، اتبعتا منهجيات مختلفة وخلصتا إلى نتائج متباينة فيما يتعلق بمعدل الإصابات خلال رمضان مقارنة بالفترات العادية.

وعليه خلص الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين إلى أنه لا توجد نتائج قاطعة تفيد بأن اللعب في الشهر الفضيل يزيد من خطر الإصابة، ومع ذلك فإنه ينبغي على اللاعبين والأجهزة الفنية التحلي بالحذر.

وقال غوتبارغ "يجب على المدربين أن يكونوا على دراية بكيفية تعديل جداول التدريب للاعبين الصائمين، فعلى سبيل المثال إذا تناول اللاعب وجبة كبيرة قبل شروق الشمس فمن الأفضل أن يتدرب بعد نحو 3 ساعات من الوجبة لضمان إتمام عملية الهضم بشكل مناسب".

وزاد "أما إذا خضع اللاعب لتدريب عالي الشدة بعد الظهر عقب فترة طويلة من الامتناع عن السوائل والطعام فإن ذلك لن يكون مفيدا لأدائه أو صحته، لذا فإن التواصل بين اللاعب والجهاز الفني أمر بالغ الأهمية لضمان وجود استراتيجية مشتركة وتعاون أمثل".

إجراءات صحية

في الوقت نفسه يؤمن خبير التغذية ومدرب اللياقة كاميرون غاف أنه يمكن تماما خوض المباريات خلال شهر رمضان إذا ما اتخذت إجراءات صحيحة، أهمها على الإطلاق إدارة ما يدخله الرياضي إلى جسده من طعام صحي وسوائل تحميه من الجفاف.

وقال غاف "قد يؤدي الجفاف إلى عواقب خطيرة عند ممارسة الرياضة أثناء الصيام، لذا ينبغي شرب ما بين لتر إلى لتر ونصف من الماء تقريبا خلال الساعة الأولى بعد الإفطار".

وأضاف "يُنصح بأن يشارك اللاعب في أي مباراة أو مران بعد ساعتين ونصف إلى 3 ساعات على الأقل من تناول الطعام"، مشيرا إلى أن الوجبة الصحية المتوازنة تحتوي على دهون وبروتينات وكربوهيدرات خاصة المعقدة مثل البطاطا الحلوة، معكرونة القمح الكامل، الفواكه، الخضروات والبقوليات.

ويؤكد غاف أن الكربوهيدرات المعقدة تتحلل تدريجيا في الجسم وتمنحه طاقة تدوم لفترات أطول.

دعم المدربين والفرق والأطقم الطبية

ويلعب المدربون وزملاء اللاعبين الصائمين والطواقم الطبية دورا محوريا في مساعدة زملائهم على التعامل مع متطلبات الشهر الفضيل، وضمان حصولهم على الدعم والإرشاد المناسبين للحفاظ على أدائهم في أفضل مستوى مع احترام التزاماتهم الدينية.

وفي هذا الشأن، أكد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي وجود أخصائيي تغذية يساعدون اللاعبين خلال فترة الصيام.

وقال عن اللاعبين المسلمين في صفوف الفريق وأبرزهم المصري عمر مرموش والجزائري ريان آيت نوري "إنهم ملتزمون بالصيام، ومع ذلك يتأقلمون جيدا مع زملائهم ومع متطلبات الدوري الإنجليزي الممتاز".

وزاد "هم معتادون على ذلك وليسوا صغارا في السن. لديهم خبرة طويلة في اللعب خلال هذه الفترة من العام، هذا ليس أول رمضان لهم وهم يعرفون كيف يتعاملون مع الأمر، وبالطبع هم على تواصل دائم مع أخصائيي التغذية خاصة الأطباء، ويعدلون برامجهم وفقا لما يجب عليهم القيام به".

كيف يتعامل أبرز النجوم مع شهر رمضان؟

يلتزم الفرنسي كريم بنزيمة نجم اتحاد جدة، بفريضة الصيام خلال شهر رمضان المبارك حتى قبيل قدومه إلى السعودية، إذ خاض العديد من المباريات مع فريقه السابق ريال مدريد وهو صائم، أو بعد إفطاره في ساعات المساء.

ولعل أبرز مباراة خاضها بنزيمة تلك التي جمعت ريال مدريد بمضيفه تشلسي على ملعب ستامفورد بريدج يوم 6 أبريل/نيسان 2022 في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا نسخة 2021-2022 وذلك بعد ربع ساعة فقط من كسر صيامه.

ورغم أن بنزيمة لم يأكل وجبة طعام كافية أو تناول سوائل كما تقتضي الحاجة، لكن ذلك لم يمنعه من التألق بإحراز أهداف فريقه السابق الثلاثة "هاتريك" في مباراة انتهت بفوز ريال مدريد 1-3.

وقبلها بيومين صرح بنزيمة في مقابلة مع مجلة "إسكواير" (Esquire) الأمريكية "رمضان جزء من حياتي، وديني يجعل صيامه فريضة. بالنسبة لي هو مهم جدا وأشعر بحال جيدة عندما أكون صائما".

برنامج لامين جمال في رمضان

من جهته يحرص برشلونة على تقديم عناية فائقة بالحالة البدنية لنجمه الشاب لامين جمال خلال شهر رمضان، من خلال تطوير خطط غذائية خاصة لتقليل تأثير الصيام.

وتشمل الخطط تنظيم وجبات الطعام خلال ساعات المساء مع تجنب تناول الأطعمة الثقيلة في وقت متأخر من الليل، لضمان التغذية السليمة مع مراعاة تعويض السوائل التي يحتاجها الجسم بعد ساعات طويلة من الصيام.

وفي النظام الغذائي الذي أعده برشلونة لنجمه الشاب، تُعطى الأولوية للكربوهيدرات بطيئة الامتصاص مثل الحبوب، الشوفان، الأرز، البقوليات، الخبز، البطاطس أو البطاطا الحلوة، لضمان طاقة مستدامة.

كما يتم التركيز على البروتين بكثرة مثل السمك، الدجاج والزبادي إلى جانب الدهون الصحية كالمكسرات أو الأفوكادو، كما لا يغيب عنصر أساسي في رمضان ألا وهو التمر خاصة عند الإفطار.

أما وجبة السحور فليست كبيرة جدا على اعتبار أن اللاعبين غالبا ما يعودون للنوم بعدها لكنها مدروسة بعناية: أملاح معدنية، عصائر، منتجات ألبان، بيض، إضافة إلى مخفوقات مصممة خصيصا لتوفير البروتين والمكملات الغذائية بصيغة سهلة الامتصاص.

وقال لامين جمال عن روتينه اليومي في شهر رمضان "أستيقظ عند الساعة الرابعة صباحا وأتناول الطعام. بعد ذلك يمكنني الاستيقاظ متأخرا عن بقية زملائي لأنني لا أتواجد في وجبة إفطار الفريق".

وأضاف "بعدها أذهب للتدريب ثم أعود إلى غرفتي وأصلي، وهكذا حتى يحين وقت الإفطار. كما أتناول الإلكتروليت للحفاظ على الترطيب لبقية اليوم".

صلاح يغير روتينه

ولم يتردد النجم المصري محمد صلاح في تعديل نظامه التدريبي في شهر رمضان، ففي عام 2020 قرر القيام بتمارين رياضية في وقت الفجر وفق ما ذكرت صحيفتا "ميرور" (Mirror) و"ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانيتان.

ووصفت الصحيفتان هذه الخطوة بأنها "حل مبتكر يهدف صلاح من خلالها الحفاظ على لياقته البدنية"، خاصة وأن تلك الفترة تزامنت مع جائحة فيروس كورونا.

وفي مارس/آذار من العام الماضي (2025) عدل نادي ليفربول جدول تدريبات الفريق الأول من أجل صلاح وزميله إبراهيما كوناتي بموافقة المدرب الهولندي آرني سلوت.

وأخذ النادي في عين الاعتبار عدة عوامل قبل اتخاذ هذا القرار مثل أوقات التدريب والنوم، والمتطلبات الغذائية الخاصة باللاعبين المسلمين.