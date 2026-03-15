القاعدة التي سمحت لريال مدريد وإلتشي بإجراء 6 تبديلات

شهدت مباراة ريال مدريد وضيفه إلتشي في الدوري الإسباني حالتين قانونيتين أثارتا الكثير من الجدل، لكنهما هذه المرة جاءتا بعيدا عن القرارات التحكيمية.

وتغلب ريال مدريد أمس على ضيفه إلتشي بنتيجة 4-1 في المباراة التي جرت على ملعب سانتياغو برنابيو لحساب الجولة 28 من الدوري الإسباني، وعرفت إجراء كل فريق 6 تبديلات وهو ما يخالف قانون اللعبة الذي يتيح لكل فريق إجراء 5 تبديلات طوال المباراة.

وبسبب هذا الإجراء أثير الكثير من التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي حول شرعية فوز ريال مدريد في مباراة شهدت ما يمكن وصفه بـ"إخلال بالقانون" قد يؤدي إلى خصم نقاط أو اعتبار الفريق خاسرا، وهو ما تسبب بحالة من القلق الشديد بين أنصار النادي الملكي خوفا من أن يؤثر ذلك على مستقبل منافسة فريقهم على لقب الليغا.

سبب إجراء 6 تبديلات في مباراة ريال مدريد وإلتشي

لكن صحيفة "آس" (AS) الإسبانية حسمت الجدل سريعا وأكدت شرعية التبديلات الست التي أجراها ريال مدريد، مستفيدا من حالة طبية وقعت أثناء المباراة.

وشهدت الدقيقة 23 من المباراة تصادما بالرأس بين الفرنسي إدوارد كامافينغا لاعب ريال مدريد وأدريا بيدروسا نظيره في إلتشي، لم يتمكن على إثره الأخير من مواصلة اللعب واضطر إلى مغادرة الملعب واستبداله.

وتنص قوانين مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" (IFAB) على أنه إذا "استبدل لاعب بسبب اشتباه بإصابته بارتجاج في الرأس يسمح للفريق المتضرر بإجراء تبديل إضافي، كما تمنح هذه الميزة أيضا للفريق المنافس حتى لو لم يتعرض أي من لاعبيه للإصابة".

وبالنظر إلى هذا النص فإن ريال مدريد لم يرتكب أي مخالفة قانونية وبالتالي فإن انتصاره العريض على إلتشي شرعي 100 في المئة.

ريال مدريد يستغل تعديلا جديدا

وفي المباراة ذاتها استثمر ريال مدريد تعديلا جديدا في لوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم، من أجل إشراك أكبر عدد ممكن من لاعبيه الشباب من أكاديمية "لا فابريكا" غير المسجلين في قائمة الفريق الأول.

وأشرك مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا خلال الشوط الثاني 4 لاعبين شباب دون خطر الوقوع في مخالفة قانونية إذا طرد أحد لاعبي الفريق الأول وفق الصحيفة ذاتها.

وكان إشراك 4 لاعبين من الأكاديمية خلال مباراة في إسبانيا يعد مجازفة حقيقية حتى الموسم الماضي 2024-2025، بمعنى أن وجود أقل من 7 لاعبين من الفريق الأول على أرض الملعب كان ينظر إليه على أنه حالة "مخالفة للقانون".

وتنص لوائح الاتحاد الإسباني على أنه "بعد بدء المباراة يجب أن يتكون الفريق طوال سير المباراة من 7 لاعبين على الأقل من أولئك الذين يشكلون قائمة الفريق في الفئة التي يشاركون فيها".

وأوضحت أنه لو حصل أحد اللاعبين السبعة من الفريق الأول المتواجدين على أرض الملعب ضد إلتشي (تيبو كورتوا، داني كارفاخال، دين هويسين، فران غارسيا، إدوارد كامافينغا، أردا غولر وغونزالو غارسيا) على بطاقة حمراء، لكان ذلك بمثابة "إشراك غير قانوني" بالنظر إلى لائحة الموسم الماضي.

أما الآن فإن التعديل الجديد يتيح للمدربين الاعتماد بشكل واضح على لاعبي الأكاديمية دون التعرض لخطر المخالفة.

نص التعديل

وينص التعديل الجديد على "بعد بدء المباراة وخلال سيرها بالكامل، لا يجوز أن يتواجد أكثر من 4 لاعبين لا ينتمون إلى قائمة الفريق في الفئة التي يشاركون فيها، داخل أرضية الملعب".

ويعني ذلك أن التعديل الجديد يركز أكثر على منع إشراك أكثر من 4 لاعبين من الأكاديمية في الوقت نفسه، ويتجاهل مسألة بقاء الفريق بأقل من 7 لاعبين من الفريق الأول بسبب إصابة أو طرد.

وجاء التعديل الأخير استجابة لطلب أندية الدرجتين الأولى والثانية، خاصة وأن عددا منها زاد اعتمادها على لاعبي الأكاديمية.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني قلص من خلالها الفارق إلى نقطة واحدة مع غريمه برشلونة الذي يستضيف مساء اليوم نظيره إشبيلية على ملعب سبوتيفاي كامب نو ضمن الجولة ذاتها.