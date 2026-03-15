من مسافة 68 مترا.. أردا غولر دخل تاريخ الليغا بهدف نادر

دخل الدولي التركي أردا غولر لاعب ريال مدريد تاريخ الدوري الإسباني لكرة القدم من الباب الواسع بعد هدفه المذهل في شباك إلتشي.

واختتم غولر رباعية ريال مدريد في المباراة التي فاز فيها الفريق الملكي 4-1 على ضيفه إلتشي في المباراة التي جرت أمس على ملعب سانتياغو برنابيو لحساب الجولة 28 من الليغا، حين بصم على هدف عالمي من مسافة بعيدة للغاية.

هدف غولر الخرافي ضد إلتشي

بدأت اللقطة حين افتك غولر الكرة من أحد لاعبي إلتشي في منتصف ملعب فريقه ثم جرى بها عدة خطوات إلى الأمام، ثم رفع رأسه وأطلق تسديدة بعيدة المدى هبطت في شباك ماتياس ديتورو حارس مرمى الفريق الضيف.

وجاء الهدف من مسافة غير مسبوقة في تاريخ الليغا سوى مرة واحدة، بحسب خبير الإحصائيات الكروية "مستر شيب" (أليكسيس مارتن تامايو) عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".

وأوضح "سجل أردا غولر هدفه في مرمى إلتشي بتسديدة من مسافة 68 مترا. إنه أبعد هدف سُجل على الإطلاق في تاريخ الليغا إلى جانب هدف أنطونيو خوسيه حين سجل لصالح نومانسيا ضد إشبيلية عام 2004 من مسافة مشابهة جدا".

جنون في المدرجات

من جهتها قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن هدف غولر أشعل الجنون في مدرجات ملعب سانتياغو برنابيو، بعد أن وقّع على تسديدة وصفتها "بالنادرة".

وتابعت الصحيفة وصفها "لوّح أردا غولر بعصاه السحرية فأدخل ملعب البرنابيو في حالة من الذهول"، مضيفة أن الهدف "المستحيل" يملك فرصا كبيرة ليكون من المرشحين للفوز بجائزة بوشكاش المقبلة.

واحتفل لاعبو ريال مدريد سواء ممن كانوا على الملعب أو على مقاعد البدلاء بالهدف، إذ اندفعوا داخل حدود المستطيل الأخضر وتجمعوا حول اللاعب الذي رفع ذراعيه أولا وكأنه "لم يفعل شيئا استثنائيا"، ليجد نفسه وسط حلقة من زملائه.

"يستحق ثمن التذكرة"

وقال ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد "رأيت الجميع يضعون أيديهم على رؤوسهم من شدة الدهشة. من المذهل أن يسجل لاعب هدفا من مسافة 70 مترا. إن مجرد مشاهدة مثل هذا الهدف يستحق ثمن تذكرة المباراة".

وتُعد هذه المرة هي الأولى التي يسجّل فيها غولر بهذه الطريقة، لكنها ليست الأولى التي يحاول فيها ذلك، إذ سدد كرة مشابهة في إحدى المباريات ضد أوساسونا لكنها اصطدمت بالعارضة.

على طريقة الحضري وطنان

وأعاد هذا الهدف إلى الأذهان عدة أهداف أخرى تم تسجيلها من مسافات بعيدة جدا، من بينها اثنان للاعبين عربيين أحدهما حارس مرمى.

ففي 15 مارس/آذار عام 2002 أذهل حارس المرمى المصري المعتزل عصام الحضري العالم بهدف مذهل، حين سجل الهدف الثالث للأهلي في مرمى كايزر تشيفز في كأس السوبر الأفريقي.

وأطلق الحضري يومها تسديدة بعيدة المدى من بعد منطقة الجزاء الخاصة به بقليل، ارتطمت بالقائم ثم بجسد حارس كايزر تشيفز ثم دخلت المرمى، وذلك في مباراة انتهت بفوز الأهلي 4-1.

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، سجل المغربي أسامة طنان هدفا مذهلا من نصف ملعبه ضد الأردن في نهائي كأس العرب عام 2025 لكرة القدم التي أقيمت في الدوحة.

ولاحظ طنان تقدم الحارس الأردني يزيد أبو ليلى من مرماه وباغته بتسديدة صاروخية من قبل منتصف الملعب، مرت من فوقه وسكنت الشباك مانحا منتخب بلاده هدف التقدم (1-0) وذلك بعد 3 دقائق من بداية المباراة، التي انتهت بفوز "أسود الأطلس" 3-2 وبالتالي تتويجهم بالبطولة.