بعد هدف دومان.. أصغر 10 مسجلين في تاريخ الدوري الإنجليزي

اقتحم ماكس دومان جوهرة آرسنال تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، من الباب الواسع بعدما سجل هدفا حاسما لفريقه ضد إيفرتون.

وأمن دومان أمس السبت فوز أرسنال بإحرازه الهدف الثاني (2-0) في شباك جوردان بيكفورد حارس إيفرتون، في الوقت بدل الضائع من المباراة التي جرت على ملعب الإمارات لحساب الجولة 30 من البريميرليغ.

وبفضل هذا الهدف الحاسم أصبح دومان أصغر لاعب على الإطلاق يسجل هدفا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز وفق ما ذكرت صحيفة ذا صن (The Sun) البريطانية.

وأحرز دومان هذا الهدف وهو بعمر 16 عاما و73 يوما، محطما الرقم السابق الذي كان بحوزة جيمس فوغان الذي هز شباك كريستال بالاس في أبريل/نيسان 2005 وهو بعمر 16 عاما و270 يوما.

وترى الصحيفة أن الرقم الجديد الذي أصبح بحوزة دومان "من الصعب كسره" في المستقبل، مشيرة إلى أنه تفوق على العديد من الأساطير ونجوم البطولة مثل واين روني وسيسك فابريغاس.

وتاليا قائمة أصغر 10 لاعبين سجلوا أهدافا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز:

ماكس دومان: سجل لأرسنال ضد إيفرتون يوم 14 مارس/آذار 2026 وهو بعمر 16 عاما و73 يوما.

جيمس فوغان: سجل لإيفرتون ضد كريستال بالاس يوم 10 أبريل/نيسان 2005 وهو بعمر 16 عاما و270 يوما.

جيمس ميلنر: سجل لليدز يونايتد ضد سندرلاند يوم 26 ديسمبر/كانون الأول 2002 وهو بعمر 16 عاما و356 يوما.

واين روني: سجل لإيفرتون ضد أرسنال يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول 2002 وهو بعمر 16 عاما و360 يوما.

ريو نغوموها: سجل لليفربول ضد نيوكاسل يونايتد يوم 25 أغسطس/آب 2025 وهو بعمر 16 عاما و361 يوما.

سيسك فابريغاس: سجل لأرسنال ضد بلاكبيرن روفرز يوم 25 أغسطس/آب 2004 وهو بعمر 17 عاما و113 يوما.

مايكل أوين: سجل لليفربول ضد ويمبلدون يوم 6 مايو/أيار 1997 وهو بعمر 17 عاما و143 يوما.

أندي تيرنر: سجل لتوتنهام هوتسبير ضد إيفرتون يوم 5 سبتمبر/أيلول 1992 وهو بعمر 17 عاما و143 يوما.

فيديريكو ماتشيدا: سجل لمانشستر يونايتد ضد أستون فيلا يوم 5 أبريل/نيسان 2009 وهو بعمر 17 عاما و226 يوما.

لويس مايلي: سجل لنيوكاسل يونايتد ضد فولهام يوم 16 ديسمبر/كانون الأول 2023 وهو بعمر 17 عاما و229 يوما.

إشادة أرتيتا بالموهبة دومان

في غضون ذلك، أشاد مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا بلاعبه الناشئ دومان، واصفا اللحظة التي سجل فيها الهدف بأنها "مذهلة".

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي: "كان يتدرب معنا في الأيام القليلة الماضية وكان لدي شعور داخلي بأن هذه لحظته. لقد لعب بشكل طبيعي واتخذ قرارات تصنع الفارق، ما قدمه في لحظة حساسة كان مذهلا".

وأضاف: "لسنوات طويلة سيقول الناس الذين كانوا في الملعب اليوم، كنت هناك في ذلك اليوم عندما سجل ذلك الفتى البالغ من العمر 16 عاما ذلك الهدف في لحظة مهمة جدا من الموسم. الأمر لا يتعلق بالهدف فقط، بل لأنه غيّر مجرى المباراة".

وأوضح: "في كل مرة لمس فيها الكرة كان يصنع شيئا. بدا وكأننا أصبحنا أكثر خطورة، أن يفعل ذلك في هذا العمر وفي هذا السياق وتحت هذا الضغط فهذا أمر غير طبيعي".

يُشار إلى أن دومان سجّل هذا الهدف في مباراته الثالثة مع الغانزر في الدوري الإنجليزي الممتاز، علما بأنه شارك مع الفريق الأول في المجمل بـ7 مباريات بمختلف البطولات منذ ظهوره الأول في أغسطس/آب 2025 ضد ليدز في الجولة الثانية من "البريميرليغ" هذا الموسم وفق بيانات موقع ترانسفير ماركت (Transfermarkt) الشهير.